Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Юрист пояснив, чому буде нелегко конфіскувати на користь України активи російських олігархів arrow

Юрист пояснив, чому буде нелегко конфіскувати на користь України активи російських олігархів

10 лютого 2023 12:35
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналіст
Як конфіскувати активи російських олігархів
Росія має заплатити за війну проти України
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналіст

Після вторгнення росії в Україну західні країни заморозили величезну кількість російських активів, в томі числі й активи російських олігархів. Санкції були покликані створити тиск на росію та зупинити війну. Але вони не є покаранням. Вони не покликані позбавити когось права власності. 

Тому ситуація із конфіскацією підсанкційних активів є набагато складнішою, ніж з їх заморожуванням.

Читайте також:

Про це в ексклюзивному коментарі для Новини.LIVE повідомив юрист практики міжнародного арбітражу Arzinger Володимир Наконечний.

Це зумовлено тим, що повага до права приватної власності є основоположним принципом, на якому побудовані західні демократії.

"Ми постійно слідкуємо за змінами до законодавства щодо конфіскації російських активів у ЄС, США, Канаді та Великій Британії та можемо зазначити певний прогрес у цьому питанні", — зазначає юрист.

Зокрема, 22 грудня 2022 року Сенат США прийняв законопроєкт, який дозволяє передавати конфісковані активи російських олігархів або інших осіб під санкціями Україні. Нещодавно це дало перший результат — окружний суддя федерального суду Мангеттена дозволив прокуратурі конфіскувати 5,4 млн доларів, які належать олігарху Костянтину Малофєєву, що відкриває шлях для їх передачі Україні. Як відбуватиметься ця передача і коли вона відбудеться — наразі невідомо.

Ця перша конфіскація відбулася через спробу Малофєєва обійти санкції на підставі уже існуючого в США дуже розвиненого санкційного законодавства. 

"Це ще раз підтверджує тезу, що позбавлення права власності можливе лише на підставі закону і з дотриманням чітко визначеної процедури", — говорить співрозмовник Новини.LIVE.

В інших країнах конфіскації поки не відбувалися. Хоча Канада ще в червні 2022 року прийняла законодавство, яке дозволяє конфіскувати активи, які потрапили під санкції через війну росії, відтоді цього так і не відбулось. Щодо Європейського Союзу, то відповідне законодавство ще перебуває в процесі створення. Раніше повідомлялося, що європосадовці планують запровадити кримінальну відповідальність і конфісковувати активи за обхід санкцій.

Тому перспективи стягнення майна російських олігархів і, відповідно, передачі їх Україні, безперечно, є. Але партнери України дали чітко зрозуміти, що для цього мають бути вагомі підстави і дотримана належна юридична процедура, яка в більшості країн перебуває лише в процесі створення.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про те, хто та скільки грошей дає Україні і чим Захід допоможе у 2023 році. Зокрема, від початку війни до кінця 2022 року міжнародні партнери надали Україні понад 113 млрд євро. Ця сума включає в себе військову, фінансову та гуманітарну допомогу від урядів іноземних держав.

Також Новини.LIVE писали про те, чи зможе Україна розрахуватися за своїми зобов'язаннями у 2023 році. 

Зокрема, в 2023 році Україна має виплатити більше 658 мільярдів гривень боргів. Цифра підраховувалась станом на 1 січня. Протягом року державні борги лише зростатимуть, оскільки в умовах війни утримати економіку на плаву можливо лише за рахунок суттєвих запозичень, як зовнішніх, так і внутрішніх.
---
Про те, чи зможе Україна отримати від росії компенсацію за війну, читайте в авторському матеріалі на Новини.LIVE
 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

13:50 "Заборгували майже чотири мільйони": державі повернуто приміщення одеської філармонії

13:48 Укрзалізниця призначила евакуаційний потяг до Львова

13:45 "Визнають свою безпорадність": Осадча про зустріч з Міжнародним комітетом Червоного Хреста у Женеві

13:41 В Україні через ракетну атаку рф затримуються 11 потягів: перелік сполучень та зміни графіку

13:41 Посла росії у Кишиневі викликали до МЗС через проліт ракети рф над Молдовою

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:40 Український боксер отримав нового суперника: вийде на ринг не з тим, з ким планував

Ексклюзив

13:35 Експерт спрогнозував, як повторюватимуться ракетні атаки росіян

13:26 На Харківщині протягом дня не курсуватимуть 14 приміських поїздів

13:20 "Ваша картка заблокована": поліцейські Одещини розповідають, як не стати жертвою шахраїв

13:17 Україна повернула тіла ще 61 загиблого захисника

Новина з відео

12:48 HIMARS від LEGO: компанія презентувала унікальну модель з українським солдатом біля РСЗВ

Новина з відео

12:45 Наступ на Одесу: Чорне море стане для росіян мертвим, — Братчук

Новина з відео

08:47 В Україні масштабна повітряна тривога: що відомо про запуск ракет

Новина з відео

06:15 Аліна Байкова оригінально принизила путіна на відкритті Тижня моди в Нью-Йорку

Ексклюзив

21:49 Потужне турне Зеленського в ЄС: підсумки візиту і зустрічей із найвпливовішими політиками

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

20:46 Оборонні потреби, формула миру та членство в ЄС: Зеленський розповів деталі візиту до Брюсселя

Новина з відео

19:31 "За правильну справу": пропагандистка Симоньян закликала росіян помирати на фронті

Новина з відео

18:33 У КМВА показали наслідки вибуху на території колишнього заводу

Новина з відео

18:05 "Деякі міста зруйновані вщент": турецький політолог розповів, яка ситуація в країні після серії землетрусів

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 10 лютого: Тельцям — абстрагуватися від проблем, Стрільцям — час спілкування

09:14 Наскільки у Харкові за рік подешевшало житло

Ексклюзив

08:00 Довга дорога до справедливості: чи зможе Україна отримати від росії компенсацію за війну

Ексклюзив

21:49 Потужне турне Зеленського в ЄС: підсумки візиту і зустрічей із найвпливовішими політиками

Ексклюзив

18:00 Яку зброю та авіацію Україна може отримати від Великої Британії: думка експерта

17:19 США сигналізують про довгострокову підтримку України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

17:10 І нагодують, й обігріють: пічки-буржуйки від одеських волонтерів, які розроблено для передової

08:00 Wordtune: штучний інтелект, що здатен в рази спростити написання текстів англійською

Ексклюзив

19:28 Лондон на боці Києва з перших днів війни: підсумки історичного візиту Зеленського до Великої Британії

Ексклюзив

18:30 "Якщо не ми, то знайдуть цивільні": інтерв'ю з сапером про розмінування Київщини

17:30 Псевдожурналісти повертають "совок" у Маріуполь: огляд пропагандистського контенту

Актуальне по темі

None 10 Лютий 13:41

"Заборгували майже чотири мільйони": державі повернуто приміщення одеської філармонії

None 10 Лютий 13:51

Укрзалізниця призначила евакуаційний потяг до Львова

None 10 Лютий 13:44

"Визнають свою безпорадність": Осадча про зустріч з Міжнародним комітетом Червоного Хреста у Женеві

None 10 Лютий 13:42

В Україні через ракетну атаку рф затримуються 11 потягів: перелік сполучень та зміни графіку

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB