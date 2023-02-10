Як конфіскувати активи російських олігархів

Росія має заплатити за війну проти України

Після вторгнення росії в Україну західні країни заморозили величезну кількість російських активів, в томі числі й активи російських олігархів. Санкції були покликані створити тиск на росію та зупинити війну. Але вони не є покаранням. Вони не покликані позбавити когось права власності.

Тому ситуація із конфіскацією підсанкційних активів є набагато складнішою, ніж з їх заморожуванням.

Про це в ексклюзивному коментарі для Новини.LIVE повідомив юрист практики міжнародного арбітражу Arzinger Володимир Наконечний.

Це зумовлено тим, що повага до права приватної власності є основоположним принципом, на якому побудовані західні демократії.

"Ми постійно слідкуємо за змінами до законодавства щодо конфіскації російських активів у ЄС, США, Канаді та Великій Британії та можемо зазначити певний прогрес у цьому питанні", — зазначає юрист.

Зокрема, 22 грудня 2022 року Сенат США прийняв законопроєкт, який дозволяє передавати конфісковані активи російських олігархів або інших осіб під санкціями Україні. Нещодавно це дало перший результат — окружний суддя федерального суду Мангеттена дозволив прокуратурі конфіскувати 5,4 млн доларів, які належать олігарху Костянтину Малофєєву, що відкриває шлях для їх передачі Україні. Як відбуватиметься ця передача і коли вона відбудеться — наразі невідомо.

Ця перша конфіскація відбулася через спробу Малофєєва обійти санкції на підставі уже існуючого в США дуже розвиненого санкційного законодавства.

"Це ще раз підтверджує тезу, що позбавлення права власності можливе лише на підставі закону і з дотриманням чітко визначеної процедури", — говорить співрозмовник Новини.LIVE.

В інших країнах конфіскації поки не відбувалися. Хоча Канада ще в червні 2022 року прийняла законодавство, яке дозволяє конфіскувати активи, які потрапили під санкції через війну росії, відтоді цього так і не відбулось. Щодо Європейського Союзу, то відповідне законодавство ще перебуває в процесі створення. Раніше повідомлялося, що європосадовці планують запровадити кримінальну відповідальність і конфісковувати активи за обхід санкцій.

Тому перспективи стягнення майна російських олігархів і, відповідно, передачі їх Україні, безперечно, є. Але партнери України дали чітко зрозуміти, що для цього мають бути вагомі підстави і дотримана належна юридична процедура, яка в більшості країн перебуває лише в процесі створення.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про те, хто та скільки грошей дає Україні і чим Захід допоможе у 2023 році. Зокрема, від початку війни до кінця 2022 року міжнародні партнери надали Україні понад 113 млрд євро. Ця сума включає в себе військову, фінансову та гуманітарну допомогу від урядів іноземних держав.

Також Новини.LIVE писали про те, чи зможе Україна розрахуватися за своїми зобов'язаннями у 2023 році.

Зокрема, в 2023 році Україна має виплатити більше 658 мільярдів гривень боргів. Цифра підраховувалась станом на 1 січня. Протягом року державні борги лише зростатимуть, оскільки в умовах війни утримати економіку на плаву можливо лише за рахунок суттєвих запозичень, як зовнішніх, так і внутрішніх.

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Про те, чи зможе Україна отримати від росії компенсацію за війну, читайте в авторському матеріалі на Новини.LIVE

