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Юрист объяснил, почему будет нелегко конфисковать в пользу Украины активы российских олигархов

10 февраля 2023 12:35
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист
Как конфисковать активы российских олигархов
Россия должна заплатить за войну против Украины
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист

После вторжения россии в Украину западные страны заморозили множество российских активов, в том числе и активы российских олигархов. Санкции были призваны оказать давление на россию и остановить войну. Но они не являются наказанием. Они не призваны лишить кого-то права собственности.

Поэтому ситуация с конфискацией подсанкционных активов намного сложнее, чем с их замораживанием.

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Об этом в эксклюзивном комментарии для Новини.Live сообщил юрист практики международного арбитража Arzinger Владимир Наконечный.

Это обусловлено тем, что уважение права частной собственности является основополагающим принципом, на котором построены западные демократии.

"Мы постоянно следим за изменениями в законодательстве относительно конфискации российских активов в ЕС, США, Канаде и Великобритании и можем отметить определенный прогресс в этом вопросе", — отмечает юрист.

В частности, 22 декабря 2022 года Сенат США принял законопроект, позволяющий передавать конфискованные активы российских олигархов или других лиц под санкциями Украине. Недавно это дало первый результат — окружной судья федерального суда Манхеттена разрешил прокуратуре конфисковать 5,4 млн долларов, принадлежащих российскому олигарху Константину Малофееву. Это открывает путь для передачи их Украине. Как будет происходить эта передача и когда она состоится, пока неизвестно.

Эта первая конфискация произошла из-за попытки Малофеева обойти санкции на основании уже существующего в США развитого санкционного законодательства.

"Это еще раз подтверждает тезис, что лишение права собственности возможно только на основании закона и с соблюдением четко определенной процедуры", — говорит собеседник Новини.LIVE.

В других странах конфискации пока не происходили. Хотя Канада еще в июне 2022 года приняла законодательство, позволяющее конфисковать активы, попавшие под санкции из-за войны россии, с тех пор этого так и не произошло. Что касается Европейского Союза, то соответствующее законодательство находится в процессе создания. Ранее сообщалось, что еврочиновники планируют ввести уголовную ответственность и конфисковывать активы за обход санкций.

Поэтому перспективы взыскания имущества российских олигархов и, соответственно, передачи их Украине, безусловно, есть. Но партнеры Украины дали ясно понять, что для этого должны быть веские основания и соблюдена надлежащая юридическая процедура, которая в большинстве стран находится только в процессе создания.

Напомним, ранее Новини.LIVE писали о том, кто и сколько денег дает Украине и чем Запад поможет в 2023 году. В частности, с начала войны до конца 2022 года международные партнеры выделили Украине более 113 млрд евро. Эта сумма включает военную, финансовую и гуманитарную помощь от правительств иностранных государств.

Также Новини.LIVE писали о том, сможет ли Украина рассчитаться по своим обязательствам в 2023 году.

В частности, в 2023 году Украина должна выплатить более 658 миллиардов гривен долгов. Цифра подсчитывалась по состоянию на 1 января. В течение года государственные долги будут только расти, поскольку в условиях войны удержать экономику на плаву возможно только за счет существенных заимствований, как внешних, так и внутренних.
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О том, сможет ли Украина получить от России компенсацию за войну, читайте в авторском материале Новини.LIVE

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