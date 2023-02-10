Коли росія заплатить за війну проти України

Росія має заплатити високу ціну за війну

Процес отримання Україною арештованих російських активів в якості репарацій за руйнування війни точно не буде швидким.

Про це в ексклюзивному коментарі для Новини.LIVE повідомив юрист практики міжнародного арбітражу Arzinger Володимир Наконечний.

На думку юриста, Україна може розглядати варіант створення компенсаційного механізму на прикладі того, що був створений після Ірако-Кувейтського конфлітку. Під діяльність відповідного компенсаційного механізму має створюватися фонд, куди передаватимуться активи росії для виплати компенсацій постраждалим. Багато буде залежати від успішності цього починання. Однак це не швидкий процес.

Чи будуть передаватися Україні якісь активи до створення цього механізму — питання відкрите. Можливо, відповідь на це питання отримаємо, коли дізнаємось подальшу долю перших конфіскованих російських активів. Мова йде про 5,4 млн доларів, конфіскованих американським судом у російського олігарха Костянтина Малофєєва.

Інше важливе питання — коли постраждалі українці та бізнес зможуть отримати компенсації з цих активів. До прикладу, комісія щодо збитків, завданих внаслідок іраксько-кувейтського конфлікту, діяла протягом 1991-2020 років і здійснювала виплату компенсацій частинами та за пріоритетом. Спочатку, протягом 1996–1999 років, виплатили компенсації громадянам. У 1999 році почали виплачувати компенсації бізнесу. На кінець 2013 року залишилася лише одна неоплачена вимога від Kuwait Petroleum Corporation, якій комісія визначила компенсацію в розмірі 14,7 млрд доларів.

"Отже, процес конфіскації коштів, передання їх Україні і виплати безпосередніх компенсацій може зайняти багато років. Зараз же громадянам і бізнесу варто приділити увагу створенню належної доказової бази. Як показує наш досвід, вона матиме вирішальне значення при визначенні суми компенсації", — каже Володимир Наконечний.

Більше того, для деяких позивачів, зокрема великого бізнесу, який постраждав на окупованих територіях, уже зараз доступні ефективні механізми для стягнення збитків з росії, а саме, інвестиційний арбітраж. Потенційним позивачам варто серйозно замислитися над тим, щоб починати відповідні процеси в інвестиційному арбітражі проти росії вже зараз. До держави-агресора уже вишикувалася черга з кредиторів, і вона буде лише зростати. Тому ті хто, матиме арбітражне рішення, яке підлягає примусовому виконанню, матимуть більше шансів отримати компенсацію, коли заморожені активи росії стануть доступними.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про те, хто та скільки грошей дає Україні і чим Захід допоможе у 2023 році. Зокрема, від початку війни до кінця 2022 року міжнародні партнери надали Україні понад 113 млрд євро. Ця сума включає в себе військову, фінансову та гуманітарну допомогу від урядів іноземних держав.

Також Новини.LIVE писали про те, чи зможе Україна розрахуватися за своїми зобов'язаннями у 2023 році.

Зокрема, в 2023 році Україна має виплатити більше 658 мільярдів гривень боргів. Цифра підраховувалась станом на 1 січня. Протягом року державні борги лише зростатимуть, оскільки в умовах війни утримати економіку на плаву можливо лише за рахунок суттєвих запозичень, як зовнішніх, так і внутрішніх.

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Про те, чи зможе Україна отримати від росії компенсацію за війну, читайте в авторському матеріалі на Новини.LIVE

