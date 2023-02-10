Когда россия заплатит за войну против Украины

Россия должна заплатить высокую цену за войну

Процесс получения Украиной арестованных российских активов в качестве репараций за разрушения войны точно не будет скорым.

Об этом в эксклюзивном комментарии для Новини.Live сообщил юрист практики международного арбитража Arzinger Владимир Наконечный.

По мнению юриста, Украина может рассматривать вариант создания компенсационного механизма на примере того, что был создан после Ирака-Кувейтского конфликта. Под деятельность соответствующего компенсационного механизма должен создаваться фонд, в который будут передаваться активы россии для выплаты компенсаций пострадавшим. Многое будет зависеть от успешности этого начинания. Однако это не скорый процесс.

Будут ли Украине передаваться какие-то активы до создания этого механизма — вопрос открытый. Возможно, ответ на этот вопрос получим, когда узнаем дальнейшую судьбу первых конфискованных российских активов. Речь идет о 5,4 млн долларов, конфискованных американским судом у российского олигарха Константина Малофеева.

Другой важный вопрос — когда пострадавшие украинцы и бизнес смогут получить компенсации из этих активов. К примеру, комиссия по ущербу, нанесенному в результате иракско-кувейтского конфликта, действовала в течение 1991-2020 годов и осуществляла выплату компенсаций частями и в порядке приоритета. Сначала, в течение 1996-1999 годов, выплатили компенсации населению. В 1999 году начали платить компенсации бизнесу. К концу 2013 года осталось лишь одно неоплаченное требование от Kuwait Petroleum Corporation, которой комиссия определила компенсацию в размере 14,7 млрд долларов.

"Итак, процесс конфискации средств, передача их Украине и выплаты непосредственных компенсаций может занять много лет. Сейчас же гражданам и бизнесу следует уделить внимание созданию надлежащей доказательной базы. Как показывает наш опыт, она будет иметь решающее значение при определении суммы компенсации", — говорит Владимир Наконечный.

Более того, для некоторых истцов, в частности крупного бизнеса, пострадавшего на оккупированных территориях, уже сейчас доступны эффективные механизмы по взысканию убытков с россии, а именно, инвестиционный арбитраж. Потенциальным истцам следует серьезно задуматься над тем, чтобы начинать соответствующие процессы в инвестиционном арбитраже против россии уже сейчас. К государству-агрессору уже выстроилась очередь из кредиторов, и она будет только расти. Поэтому те, кто будет иметь арбитражное решение, подлежащее принудительному исполнению, будет иметь больше шансов получить компенсацию, когда замороженные активы россии станут доступными.

Напомним, ранее Новини.LIVE писали о том, кто и сколько денег дает Украине и чем Запад поможет в 2023 году. В частности, с начала войны до конца 2022 года международные партнеры выделили Украине более 113 млрд евро. Эта сумма включает военную, финансовую и гуманитарную помощь от правительств иностранных государств.

Также Новини.LIVE писали о том, сможет ли Украина рассчитаться по своим обязательствам в 2023 году.

В частности, в 2023 году Украина должна выплатить более 658 миллиардов гривен долгов. Цифра подсчитывалась по состоянию на 1 января. В течение года государственные долги будут только расти, поскольку в условиях войны удержать экономику на плаву возможно только за счет существенных заимствований, как внешних, так и внутренних.

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О том, сможет ли Украина получить от россии компенсацию за войну, читайте в авторском материале Новини.LIVE