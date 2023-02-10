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Юристка розказала про можливі механізми конфіскації російських активів на користь України

10 лютого 2023 11:59
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналіст
Як передати Україні конфісковані активи росії
Росія має заплатити високу ціну за війну
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналіст

Одним із найбільш перспективних варіантів конфіскації російських активів для подальшої сплати репарацій Україні за збитки, нанесені в результаті російської агресії, є створення міжнародного суду за підтримки ООН.

Про це в ексклюзивному коментарі для Новини.LIVE повідомила адвокат, керуючий партнер Business & Legal group Юлія Лукошкіна.

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"До прикладів виплати репарацій в сучасній історії можна віднести репарації Іраку за окупацію Кувейта в 1990-1991 роках. Після цього конфлікту було утворено компенсаційну комісію ООН. Підставою для виплат стали резолюції Ради Безпеки ООН, в результаті чого Ірак виплатив Кувейту 52 мільярди доларів США", — нагадує Юлія Лукошкіна.

Проте змусити росію виплатити репарації за допомогою наявних міжнародних механізмів наразі дуже складно.

У Міжнародному суді ООН існує проблема юрисдикції. Із позитивного — це те, що його рішення мають юридичну силу. Проте Міжнародний суд ООН має право розглядати справи лише в тому разі, якщо обидві держави погодилися стати сторонами судового розгляду.

Альтернативні шляхи змусити росію заплатити

Ще однією інстанцією, яка могла би змусити росію сплачувати репарації, міг бути Європейський суд з прав людини. Але росія вийшла зі складу Ради Європи і більше не підпорядковується рішенням усіх її механізмів, починаючи з вересня 2022 року.

Або ж — рішення про виплату репарацій міг би ухвалити Міжнародний кримінальний суд у Гаазі. Але для того, щоб суд міг порушити справу за обвинуваченням у злочинах російської агресії, необхідна резолюція Ради Безпеки ООН, а це буде доволі складно, враховуючи, що росія є постійним членом Ради Безпеки ООН і може накласти, ба більше — накладе, вето на таке рішення.

Наразі європейськими законодавчими органами та спільнотою обговорюється питання створення спеціального трибуналу.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про те, хто та скільки грошей дає Україні і чим Захід допоможе у 2023 році. Зокрема, від початку війни до кінця 2022 року міжнародні партнери надали Україні понад 113 млрд євро. Ця сума включає в себе військову, фінансову та гуманітарну допомогу від урядів іноземних держав.

Також Новини.LIVE писали про те, чи зможе Україна розрахуватися за своїми зобов'язаннями у 2023 році. 

Зокрема, в 2023 році Україна має виплатити більше 658 мільярдів гривень боргів. Цифра підраховувалась станом на 1 січня. Протягом року державні борги лише зростатимуть, оскільки в умовах війни утримати економіку на плаву можливо лише за рахунок суттєвих запозичень, як зовнішніх, так і внутрішніх.
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Про те, чи зможе Україна отримати від росії компенсацію за війну, читайте в авторському матеріалі на Новини.LIVE
 

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