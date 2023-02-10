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Юрист рассказала о возможных механизмах конфискации российских активов в пользу Украины

10 февраля 2023 11:59
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист
Как передать Украине конфискованные активы россии
Россия должна заплатить высокую цену за войну
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист

Одним из наиболее перспективных вариантов конфискации российских активов для последующей уплаты репараций Украине за ущерб, нанесенный в результате российской агрессии, является создание международного суда при поддержке ООН.

Об этом в эксклюзивном комментарии для Новини.LIVE сообщила адвокат, управляющий партнер Business&Legal group Юлия Лукошкина.

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"К примерам выплаты репараций в современной истории можно отнести репарации Ирака за оккупацию Кувейта в 1990-1991 годах. После этого конфликта была создана компенсационная комиссия ООН. Основанием для выплат стали резолюции Совета Безопасности ООН, в результате чего Ирак выплатил Кувейту 52 миллиарда долларов", — напоминает Юлия Лукошкина.

Однако заставить россию выплатить репарации с помощью существующих международных механизмов пока очень сложно.

В Международном суде ООН существует проблема юрисдикции. Из положительного — это то, что его решения обладают юридической силой. Однако Международный суд ООН имеет право рассматривать дела только в том случае, если оба государства согласились стать сторонами судебного разбирательства.

Альтернативные пути заставить россию заплатить

Еще одной инстанцией, которая могла бы заставить россию платить репарации, мог быть Европейский суд по правам человека. Но россия вышла из состава Совета Европы и больше не подчиняется решению всех ее механизмов, начиная с сентября 2022 года.

Или же решение о выплате репараций мог бы принять Международный уголовный суд в Гааге. Но для того, чтобы суд мог возбудить дело по обвинению в преступлениях российской агрессии, необходима резолюция Совета Безопасности ООН, а это будет сложно, учитывая, что россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН и может наложить, более того, наложит, вето на такое решение.

В настоящее время европейскими законодательными органами и сообществом обсуждается вопрос создания специального трибунала.

Напомним, ранее Новини.LIVE писали о том, кто и сколько денег дает Украине и чем Запад поможет в 2023 году. В частности, с начала войны до конца 2022 года международные партнеры выделили Украине более 113 млрд евро. Эта сумма включает военную, финансовую и гуманитарную помощь от правительств иностранных государств.

Также Новини.LIVE писали о том, сможет ли Украина рассчитаться по своим обязательствам в 2023 году.

В частности, в 2023 году Украина должна выплатить более 658 миллиардов гривен долгов. Цифра подсчитывалась по состоянию на 1 января. В течение года государственные долги будут только расти, поскольку в условиях войны удержать экономику на плаву возможно только за счет существенных заимствований, как внешних, так и внутренних.
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О том, сможет ли Украина получить от россии компенсацию за войну, читайте в авторском материале Новини.LIVE

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