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Канада готує для України новий пакет фінансової допомоги — які суми увійшли

18 квітня 2024 05:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Канада готує для України новий пакет фінансової допомоги — які суми увійшли
Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Посол України в Канаді Юлія Ковалів заявила, що Оттава готує пакет фінансової допомоги Києву, який представила в державному бюджеті на 2024 рік.

Про це Юлія Ковалів повідомляє у Facebook в середу, 17 квітня. 

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Що входить в пакет фінансової допомоги Україні від Канади

"Маємо додатковий пакет підтримки від Канади у поданому бюджеті на 2024 рік", — зазначила пані посол.

За її словами, до фінансової підтримки входить:

  • 2,4 млрд канадських доларів, з яких 2 млрд уже передано через Спеціальний рахунок МВФ, а 400 млн доларів, що залишилися, надійдуть найближчим часом.
  • 1,6 млрд канадських доларів у межах нової п'ятирічної програми військової допомоги згідно з Угодою, підписаною в Києві 24 лютого 2024 року.
  • 216,7 млн канадських доларів через ЄБРР для фінансування проєктів відбудови України.
  • 76 млн канадських доларів на проєкти в межах програми підтримки миру та безпеки в Україні, зокрема гуманітарне розмінування.

Також Ковалів додала, що в бюджеті вказані плани канадського уряду співпрацювати з країнами G7 для притягнення Росії до відповідальності, включаючи конфіскацію заморожених російських активів.

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки посла України в Канаді Юлії Ковалів
Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки посла України в Канаді Юлії Ковалів

Допомога Україні від Канади

Нагадаємо, в Канаді заявили, що допомога Україні від канадців стала важливим внеском у зміцнення української обороноздатності. Це відбувається через зволікання з ухваленням допомоги Україні від США.

Також ми писали, що нещодавно Канада передала нашій державі 2 мільярди канадських доларів. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, фінансова допомога від початку повномасштабної російської агресії від Оттави Києву становить близько 7 мільярдів канадських доларів.

Канада
фінансова допомога
Україна
війна в Україні

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