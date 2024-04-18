Канада готовит для Украины новый пакет финансовой помощи — какие суммы вошли

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Посол Украины в Канаде Юлия Ковалив заявила, что Оттава готовит пакет финансовой помощи Киеву, представленный в государственном бюджете на 2024 год.

Об этом Юлия Ковалив сообщает в Facebook в среду, 17 апреля.

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Что входит в пакет финансовой помощи Украине от Канады

"Имеем дополнительный пакет поддержки от Канады в представленном бюджете на 2024 год", — отметила посол.

По ее словам, в финансовую поддержку входит:

2,4 млрд канадских долларов, из которых 2 млрд уже передано через Специальный счет МВФ, а оставшиеся 400 млн долларов поступят в ближайшее время.

1,6 млрд канадских долларов в рамках новой пятилетней программы военной помощи согласно Соглашению, подписанному в Киеве 24 февраля 2024 года.

216,7 млн канадских долларов через ЕБРР для финансирования проектов восстановления Украины.

76 млн канадских долларов на проекты в рамках программы поддержки мира и безопасности в Украине, в том числе гуманитарное разминирование.

Также Ковалив добавила, что в бюджете указаны планы канадского правительства сотрудничать со странами G7 для привлечения России к ответственности, включая конфискацию замороженных российских активов.

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы посла Украины в Канаде Юлии Ковалив

Помощь Украине от Канады

Напомним, в Канаде заявили, что помощь Украине от канадцев стала важным вкладом в укрепление украинской обороноспособности. Это происходит из-за промедления с принятием помощи Украине от США.

Также мы писали, что недавно Канада передала нашему государству 2 миллиарда канадских долларов. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, финансовая помощь с начала полномасштабной российской агрессии от Оттавы Киеву составляет около 7 миллиардов канадских долларов.