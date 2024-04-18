Канада готовит для Украины новый пакет финансовой помощи — какие суммы вошли
Посол Украины в Канаде Юлия Ковалив заявила, что Оттава готовит пакет финансовой помощи Киеву, представленный в государственном бюджете на 2024 год.
Об этом Юлия Ковалив сообщает в Facebook в среду, 17 апреля.
Что входит в пакет финансовой помощи Украине от Канады
"Имеем дополнительный пакет поддержки от Канады в представленном бюджете на 2024 год", — отметила посол.
По ее словам, в финансовую поддержку входит:
- 2,4 млрд канадских долларов, из которых 2 млрд уже передано через Специальный счет МВФ, а оставшиеся 400 млн долларов поступят в ближайшее время.
- 1,6 млрд канадских долларов в рамках новой пятилетней программы военной помощи согласно Соглашению, подписанному в Киеве 24 февраля 2024 года.
- 216,7 млн канадских долларов через ЕБРР для финансирования проектов восстановления Украины.
- 76 млн канадских долларов на проекты в рамках программы поддержки мира и безопасности в Украине, в том числе гуманитарное разминирование.
Также Ковалив добавила, что в бюджете указаны планы канадского правительства сотрудничать со странами G7 для привлечения России к ответственности, включая конфискацию замороженных российских активов.
Помощь Украине от Канады
Напомним, в Канаде заявили, что помощь Украине от канадцев стала важным вкладом в укрепление украинской обороноспособности. Это происходит из-за промедления с принятием помощи Украине от США.
Также мы писали, что недавно Канада передала нашему государству 2 миллиарда канадских долларов. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, финансовая помощь с начала полномасштабной российской агрессии от Оттавы Киеву составляет около 7 миллиардов канадских долларов.
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