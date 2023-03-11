Канада заборонила імпорт російського алюмінію та сталі

Христя Фріланд

Канада з 10 березня заборонила імпорт усіх російських алюмінієвих і сталевих виробів. Це спрямоване на те, щоб позбавити москву можливості фінансувати війну проти України.

Про це повідомляє пресслужба канадського уряду.

Що відомо

Канада заборонила імпорт усіх російських виробів з алюмінію, таких як необроблений алюміній, алюмінієві листи та готові вироби, включаючи контейнери та інші предмети домашнього вжитку з алюмінію. Також під заборону потрапляє вся первинна російська сталеливарна продукція, включаючи чавун і нелеговану сталь, напівфабрикати і готові вироби, такі як труби.

Відтепер жодна особа в Канаді, або канадець за межами країни не має права купувати цю продукцію. Водночас контракти, котрі були укладені до 10 березня, обмеженням не підлягають.

"Україна може і повинна виграти цю війну. Ми продовжуємо робити все можливе, щоб скоротити або обмежити доходи, які використовуються для фінансування незаконного та варварського вторгнення путіна в Україну. Тепер ми гарантуємо, що путін не зможе заплатити за свою війну, продаючи алюміній і сталь у Канаді", — заявила віце-прем'єр-міністр і міністр фінансів Канади Христя Фріланд.

За даними мінфіну, у 2021 році Канада імпортувала з росії алюмінію на 45 млн дол., а сталевих виробів — на 213 млн.

Нагадаємо, нещодавно президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла, як Канада врятувала Україну в перші дні війни. Канада почала готувати українських бійців ще у 2014 році, одразу після анексії Криму. Це допомогло підготувати країну до повномасштабного наступу.