Канада запретила импорт российского алюминия и стали
Канада с 10 марта запретила импорт всех российских алюминиевых и стальных изделий. Это направлено на то, чтобы лишить москву возможности финансировать войну против Украины.
Об этом сообщает пресс-служба канадского правительства.
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Что известно
Канада запретила импорт всех российских алюминиевых изделий, таких как необработанный алюминий, алюминиевые листы и готовые изделия, включая контейнеры и другие предметы домашнего обихода из алюминия. Также под запрет попадает вся первичная российская сталелитейная продукция, включая чугун и нелегированную сталь, полуфабрикаты и готовые изделия, такие как трубы.
Отныне ни один человек в Канаде или канадец за пределами страны не имеет права покупать эту продукцию. В то же время контракты, заключенные до 10 марта, ограничениям не подлежат.
"Украина может и должна выиграть эту войну. Мы продолжаем делать все возможное, чтобы сократить или ограничить доходы, используемые для финансирования незаконного и варварского вторжения путина в Украину. Теперь мы гарантируем, что путин не сможет заплатить за свою войну, продавая алюминий и сталь в Канаде", — заявила вице-премьер-министр и министр финансов Канады Христя Фриланд.
По данным минфина, в 2021 году Канада импортировала из России алюминия на 45 млн долл., а стальных изделий — на 213 млн. долларов.
Напомним, недавно президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен рассказала, как Канада спасла Украину в первые дни войны. Канада начала готовить украинских бойцов еще в 2014 году сразу после аннексии Крыма. Это помогло подготовить страну к полномасштабному наступлению.