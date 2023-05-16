Кава на вагу золота: запашні зерна подорожчали до рекордної позначки

Розчинна кава може подорожчати. Фото: УНІАН

Цього тижня оптові ціни на кавові зерна сорту "Робуста" сягли найвищого показника за останні дванадцять років. Саме цей сорт найчастіше використовують для виробництва розчинної кави, еспресо та мелених сумішей.

Про це пише видання Bloomberg.

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Відомо, що на найбільшому в Європі ринку Німеччини ціни на розчинну каву збільшилися за рік 20%, незважаючи на зниження інфляції у сегменті зернової кави.

Фахівці розповіли, що за перші шість місяців 2023 року було експортовано більше зерен робусти, ніж за попередні три роки. Інформацію про підвищений попит підтвердили також у Бразильській асоціації виробників розчинної кави та компаніях Nestle SA та Tata Coffee. Експерти зазначають, що зараз фермери не можуть задовольнити такий підвищений попит.

Причина здорожчання

Видання пише, що В’єтнам — найбільший у світі виробник кави — зібрав найменший урожай за чотири роки. Тамтешні фермери вирішили вирощувати більш прибуткові культури, таких як авокадо та дуріан, щоб покрити витрати на добрива після вторгнення Росії в Україну.

Також зазначається, що Бразилія постраждала від посухи. І є занепокоєння, що виробництво в Індонезії може постраждати після сильних дощів.

Кліматологи прогнозують, що до 2050 року урожай кави знизиться вдвічі.

Нагадаємо, британські вчені протягом 11 років вивчали стан здоров’я близько 500 тис. осіб, щоб дізнатися як кава впливає на здоров’я печінки. Дослідники дійшли висновку, що помірне споживання цього напою знижує ризик розвитку хронічних захворювань цього органу.