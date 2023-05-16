Кофе на вес золота: душистые зерна подорожали до рекордной отметки

Растворимый кофе может подорожать. Фото: УНИАН

На этой неделе оптовые цены на кофейные зерна сорта "Робуста" достигли самого высокого показателя за последние двенадцать лет. Именно этот сорт чаще всего используют для производства растворимого кофе, эспрессо и молотых смесей.

Об этом пишет издание Bloomberg.

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Известно, что на крупнейшем в Европе рынке Германии цены на растворимый кофе увеличились за год 20%, несмотря на снижение инфляции в сегменте зернового кофе.

Специалисты рассказали, что за первые шесть месяцев 2023 года было экспортировано больше зерен робусты, чем за предыдущие три года. Информацию о повышенном спросе также подтвердили в Бразильской ассоциации производителей растворимого кофе и компаниях Nestle SA и Tata Coffee. Эксперты отмечают, что сейчас фермеры не могут удовлетворить столь повышенный спрос.

Причина удорожания

Издание пишет, что Вьетнам — самый большой в мире производитель кофе — собрал самый маленький урожай за четыре года. Местные фермеры решили выращивать более прибыльные культуры, такие как авокадо и дуриан, чтобы покрыть расходы на удобрения после вторжения России в Украину.

Также отмечается, что Бразилия пострадала от засухи. И есть обеспокоенность, что производство в Индонезии может пострадать после сильных дождей.

Климатологи прогнозируют, что к 2050 году урожай кофе снизится вдвое.

Напомним, британские ученые в течение 11 лет изучали состояние здоровья около 500 тыс. человек, чтобы узнать, как кофе влияет на здоровье печени. Исследователи пришли к выводу, что умеренное потребление этого напитка снижает риск развития хронических заболеваний этого органа.