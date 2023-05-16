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Кофе на вес золота: душистые зерна подорожали до рекордной отметки

16 мая 2023 00:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Кофе на вес золота: душистые зерна подорожали до рекордной отметки
Растворимый кофе может подорожать. Фото: УНИАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На этой неделе оптовые цены на кофейные зерна сорта "Робуста" достигли самого высокого показателя за последние двенадцать лет. Именно этот сорт чаще всего используют для производства растворимого кофе, эспрессо и молотых смесей.

Об этом пишет издание Bloomberg.

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Известно, что на крупнейшем в Европе рынке Германии цены на растворимый кофе увеличились за год 20%, несмотря на снижение инфляции в сегменте зернового кофе.

Специалисты рассказали, что за первые шесть месяцев 2023 года было экспортировано больше зерен робусты, чем за предыдущие три года. Информацию о повышенном спросе также подтвердили в Бразильской ассоциации производителей растворимого кофе и компаниях Nestle SA и Tata Coffee. Эксперты отмечают, что сейчас фермеры не могут удовлетворить столь повышенный спрос.

Причина удорожания

Издание пишет, что Вьетнам — самый большой в мире производитель кофе — собрал самый маленький урожай за четыре года. Местные фермеры решили выращивать более прибыльные культуры, такие как авокадо и дуриан, чтобы покрыть расходы на удобрения после вторжения России в Украину.

Также отмечается, что Бразилия пострадала от засухи. И есть обеспокоенность, что производство в Индонезии может пострадать после сильных дождей.

Климатологи прогнозируют, что к 2050 году урожай кофе снизится вдвое.

Напомним, британские ученые в течение 11 лет изучали состояние здоровья около 500 тыс. человек, чтобы узнать, как кофе влияет на здоровье печени. Исследователи пришли к выводу, что умеренное потребление этого напитка снижает риск развития хронических заболеваний этого органа.

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