"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на пункті пропуску Долгобичув на кордоні з Україною. Фото: Twitter політика

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький висунув ультиматум Європейській комісії, який стосується імпорту українського зерна. Він аргументував це тим, аби не завдати шкоди польському сільськогосподарському ринку.

Про це політик заявив у своєму Twitter.

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"Ми кажемо однозначно і чітко "НІ" всім українським олігархам, які хочуть дестабілізувати польський аграрний ринок. Ми кажемо "НІ" підриву та завданню шкоди польському сільськогосподарському ринку, споживачам і виробникам. Для уряду інтереси польського сільського господарства та польської економіки є найважливішими!", — наголосив Моравецький.

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Що про це відомо

Зазначається, що заборона на постачання українського зерна, яку запровадив Європейський Союз у прикордонних з Україною державах, закінчується 15 вересня. Тому, якщо вона не буде продовжена, то Польща планує самостійно закрити ринок для агроподукції з України.

"Я сказав ясно ще в липні після бесід із чотирма іншими країнами, які межують з Україною: ми не допустимо нового відкриття сільськогосподарських ринків, незалежно від рішення Європейського союзу",— пояснив він під час відвідування пункту пропуску Долгобичув на кордоні з Україною, пише pap.

Нагадаємо, більшість країн ЄС проти продовження заборони на імпорт українського зерна після 15 вересня. Посли 22 з 27 країн-членів ЄС критично або скептично ставляться до цієї ідеї.