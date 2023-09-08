"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пункте пропуска Долгобычев на границе с Украиной. Фото: Twitter политика

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выдвинул ультиматум Европейской комиссии по импорту украинского зерна. Он аргументировал это тем, чтобы не нанести ущерб польскому сельскохозяйственному рынку.

Об этом политик заявил в своем Twitter.

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"Мы говорим однозначно и четко "НЕТ" всем украинским олигархам, которые хотят дестабилизировать польский аграрный рынок. Мы говорим "НЕТ" подрыву и нанесению вреда польскому сельскохозяйственному рынку, потребителям и производителям. Для правительства интересы польского сельского хозяйства и польской экономики являются важнейшими!", — подчеркнул Моравецкий.

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Что об этом известно

Отмечается, что запрет на поставку украинского зерна, введенный Европейским Союзом в приграничных с Украиной государствах, заканчивается 15 сентября. Поэтому если она не будет продолжена, то Польша планирует самостоятельно закрыть рынок для агроподукции из Украины.

"Я сказал ясно еще в июле после бесед с четырьмя другими странами, которые граничат с Украиной: мы не допустим нового открытия сельскохозяйственных рынков, независимо от решения Европейского союза", — объяснил он во время посещения пункта пропуска Долгобичув на границе с Украиной, пишет pap.

Напомним, большинство стран ЕС против продления запрета на импорт украинского зерна после 15 сентября. Послы 22 из 27 стран-членов ЕС критично или скептически относятся к этой идее.