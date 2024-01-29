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Керівник НБУ прогнозує зростання цін — коли чекати

29 січня 2024 10:40
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни в Україні — у НБУ прогнозують подорожчання продуктів та товарів
Касовий чек. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Національному банку прогнозують прискорення інфляції. Активне зростання споживчих цін в Україні очікується у другій половині року.

Про це розповів керівник НБУ Андрій Пишний в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

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Прогноз щодо цін у 2024 році

За словами глави Нацбанку, у найближчі місяці ціни також зростатимуть, але помірно.

"Упродовж найближчих кількох місяців інфляція буде в доволі безпечному діапазоні від 4 до 6%", — повідомив Пишний.

Проте Нацбанк прогнозує, що наприкінці поточного року інфляція сягне 8,6%.

Згідно з макропрогнозом регулятора на 2024-2026 роки, з середини 2024 року інфляція може пришвидшитися внаслідок вичерпання ефектів високого обсягу минулорічного врожаю. Додатковий тиск чинитиме відновлення споживчого попиту та зростання витрат бізнесу на виробництво через високі безпекові ризики та підвищення зарплат.

Він нагадав, що на кінець 2023-го рівень інфляції становив 5,1%. Це фактично та ціль, яку НБУ визнав для себе як певний інфляційний таргет, проте з початку повномасштабної війни був змушений відмовитися від інфляційного таргетування та перейти до режиму антикризового управління.

"Ми залишаємо облікову ставку на рівні 15% саме заради того, щоб інфляція, яка може пришвидшитись протягом 2024 року, була контрольованою і досягла своєї цілі уже в 2025 році", — наголосив керівник НБУ.

Рівень інфляції в Україні

У січні Нацбанк покращив прогноз щодо інфляції — на кінець року становитиме 8,6%, тоді як у жовтні минулого року прогнозували 9,8%.

У НБУ очікують, що у 2025-му ціни підвищаться на 5,8% (за попереднього прогнозу було 6,0%), у 2026-му — на 5,0%.

За інформацією Держстату, зростання споживчих цін в країні сповільнилося до 5,1%, що є мінімальним значенням з 2020 року, коли було 5,0%. Нацбанк визначив інфляційну ціль у найближчі роки у 5%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національний банк оприлюднив оновлений макропрогноз на період 2024-2026 рр. У ньому йдеться про зростання ВВП, зниження темпів інфляції та курсову стійкість.

Також Новини.LIVE проаналізували ціни на борошно, каші та цукор в Україні у січні та розповідають, як змінилась їх вартість у 2024 році.

НБУ
продукти
інфляція
ціни
Андрій Пишний

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