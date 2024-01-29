Цены в Украине — в НБУ прогнозируют подорожание продуктов и товаров

Кассовый чек. Фото: Unplush

В Национальном банке прогнозируют ускорение инфляции. Активный рост потребительских цен в Украине cледует ожидать во второй половине года.

Об этом рассказал руководитель НБУ Андрей Пышный в эфире общенационального телемарафона.

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Прогноз относительно цен в 2024 году

По словам главы Нацбанка, в ближайшие месяцы цены будут расти, но умеренно.

"В течение ближайших нескольких месяцев инфляция будет в достаточно безопасном диапазоне от 4 до 6%", — сообщил Пышный.

Однако Нацбанк прогнозирует, что в конце текущего года инфляция достигнет 8,6%.

Согласно макропрогнозу регулятора на 2024-2026 годы, с середины 2024 года инфляция может ускориться в связи с исчерпанием эффектов высокого объема прошлогоднего урожая. Дополнительное давление будет оказывать возобновление потребительского спроса и рост расходов бизнеса на производство из-за высоких рисков безопасности и повышения зарплат.

Он напомнил, что к концу 2023-го уровень инфляции составил 5,1%. Это фактически та цель, которую НБУ признал для себя определенным инфляционным таргетом, однако с начала полномасштабной войны был вынужден отказаться от инфляционного таргетирования и перейти к режиму антикризисного управления.

"Мы оставляем учетную ставку на уровне 15% именно ради того, чтобы инфляция, которая может ускориться в течение 2024 года, была контролируемой и достигла своей цели уже в 2025 году", — подчеркнул руководитель НБУ.

Уровень инфляции в Украине

В январе Нацбанк улучшил прогноз по инфляции — на конец года составит 8,6%, тогда как в октябре прошлого года прогнозировали 9,8%.

В НБУ ожидают, что в 2025-м цены повысятся на 5,8% (при предыдущем прогнозе было 6,0%), в 2026-м — на 5,0%.

По информации Госстата, рост потребительских цен в стране замедлился до 5,1%, что является минимальным значением с 2020 года, когда было 5,0%. Нацбанк определил инфляционную цель в ближайшие годы в 5%.

Что еще стоит знать

Напомним, Национальный банк обнародовал обновленный макропрогноз на период 2024-2026 гг. В нем говорится о росте ВВП, снижении темпов инфляции и курсовой устойчивости.

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