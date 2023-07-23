Як зупинка зернової угоди вплине на країни-імпортери українського зерна

Перевалка зерна в порту. Фото: rbc.ua

Зупинка Чорноморської зернової ініціативи не стане економічною катастрофою для країн-імпортерів української агропродукції.

В цьому впевнена директорка з наукової роботи, керівниця Центру економічних досліджень Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Вероніка Мовчан.

Читайте також:

На її думку, максимум, що може статися, це нашарування проблем з українським експортом на якісь природні катаклізми, які часто мають визначальний вплив на врожаї в регіоні Латинської Америки, куди, зокрема, експортується продукція з України.

Проте, стверджує аналітик Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки Павло Мартишев, цього року в регіоні Латинської Америки з погодою і врожаями все добре — наступає природний феномен Ель-Ніньйо, який знижую кліматичні ризики і традиційно позитивно впливає на врожаї.

Внаслідок цього, як правило, знижуються ціни на продовольство. Тому поки що значних ризиків для продовольчої безпеки цього регіону не вбачається.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Чим Україна компенсує втрату зернової угоди: п’ять альтернативних сценаріїв

Хто постраждає найбільше

Наразі на світових біржах ціни на продовольство падають, знизившись вже майже до доковідних рівнів.

Разом з тим, зазначає співрозмовник Новини.LIVE, після зупинки Чорноморської зернової ініціативи можна очікувати зростання цін на продовольство для країн-імпортерів української агропродукції. В основному постраждають бідні країни в регіоні субсахарської та північної Африки, зокрема Єгипет. Ситуація в Єгипті, зокрема, погіршується через те, що в країні зараз багато суданських біженців внаслідок війни в Судані, і цих біженців треба годувати.

Через зупинку експорту українського зерна можуть значно здорожчати як продукти харчування, так і непродовольчі товари в країнах зазначеного регіону. Внаслідок цього підвищуються ризики політичної нестабільності, війн і спровокованої ними міграції. Але це не станеться в найближчому майбутньому, упевнений Павло Мартишев.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як вихід Росії із "зернової угоди" вплине на економіку України

Нагадаємо, 17 липня сплив термін дії Чорноморської зернової ініціативи, в рамках якої Україна експортувала власну агропродукцію морським шляхом.

Росія відмовилася продовжувати дію угоди без виконання низки її умов: підключення Россільгоспбанку до SWIFT, поновлення роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса", розморожування активів російських компаній, розблокування транспортної логістики та постачання запчастин.

За прогнозом Національного банку України, найбільше через припинення роботи "зернового коридору" постраждають найбідніші країни. Передусім йдеться про окремі країни Африки, Азії та Близького Сходу, які значною мірою розраховують на зерно з України.

