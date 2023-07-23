Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Кто из импортеров украинского зерна пострадает больше всех из-за остановки зерновой сделки: прогноз arrow

Кто из импортеров украинского зерна пострадает больше всех из-за остановки зерновой сделки: прогноз

23 июля 2023 06:01
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист
Как остановка зерновой сделки повлияет на страны-импортеры украинского зерна
Перевалка зерна в порту. Фото: rbc.ua
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист

Остановка Черноморской зерновой инициативы не станет экономической катастрофой для стран-импортеров украинской агропродукции.

В этом уверена директор по научной работе, руководитель Центра экономических исследований Института экономических исследований и политических консультаций Вероника Мовчан.

Читайте также:

По ее мнению, максимум, что может произойти, это наслоение проблем с украинским экспортом на какие-то природные катаклизмы, часто оказывающие определяющее влияние на урожаи в регионе Латинской Америки, куда, в частности, экспортируется продукция из Украины.

Однако, утверждает аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Павел Мартышев, в этом году в регионе Латинской Америки с погодой и урожаями все хорошо — наступает природный феномен Эль-Ниньо, снижающий климатические риски и традиционно положительно влияющий на урожаи.

В результате, как правило, снижаются цены на продовольствие. Поэтому пока существенных рисков для продовольственной безопасности этого региона не усматривается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чем Украина компенсирует потерю зерновой сделки: пять альтернативных сценариев

Кто пострадает больше всего

В настоящее время на мировых биржах цены на продовольствие падают, снизившись уже почти до доковидных уровней.

Вместе с тем, отмечает собеседник Новини.LIVE, после остановки Черноморской зерновой инициативы можно ожидать роста цен на продовольствие для стран-импортеров украинской агропродукции. В основном, пострадают бедные страны в регионе субсахарской и северной Африки, в частности Египет. Ситуация в Египте, в частности, усугубляется тем, что в стране сейчас много суданских беженцев в результате войны в Судане, и этих беженцев нужно кормить.

Из-за остановки экспорта украинского зерна могут значительно удорожать как продукты питания, так и непродовольственные товары в странах региона. В результате повышаются риски политической нестабильности, войн и спровоцированной ими миграции. Но это не произойдет в обозримом будущем, уверен Павел Мартышев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как выход России из "зернового соглашения" повлияет на экономику Украины

Напомним, 17 июля истек срок действия Черноморской зерновой инициативы, в рамках которой Украина экспортировала собственную агропродукцию по морскому пути.

Россия отказалась продолжать действие соглашения без выполнения ряда ее условий: подключения Россельхозбанка к SWIFT, возобновления работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса", размораживания активов российских компаний, разблокирования транспортной логистики и поставки запчастей.

По прогнозу Национального банка Украины, больше всего из-за прекращения работы "зернового коридора" пострадают беднейшие страны. Прежде всего, речь идет об отдельных странах Африки, Азии и Ближнего Востока, которые в значительной степени рассчитывают на зерно из Украины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

None

Из законопроекта Зеленского об английском языке изъяли скандальные нормы

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз