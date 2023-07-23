Как остановка зерновой сделки повлияет на страны-импортеры украинского зерна

Перевалка зерна в порту. Фото: rbc.ua

Остановка Черноморской зерновой инициативы не станет экономической катастрофой для стран-импортеров украинской агропродукции.

В этом уверена директор по научной работе, руководитель Центра экономических исследований Института экономических исследований и политических консультаций Вероника Мовчан.

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По ее мнению, максимум, что может произойти, это наслоение проблем с украинским экспортом на какие-то природные катаклизмы, часто оказывающие определяющее влияние на урожаи в регионе Латинской Америки, куда, в частности, экспортируется продукция из Украины.

Однако, утверждает аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Павел Мартышев, в этом году в регионе Латинской Америки с погодой и урожаями все хорошо — наступает природный феномен Эль-Ниньо, снижающий климатические риски и традиционно положительно влияющий на урожаи.

В результате, как правило, снижаются цены на продовольствие. Поэтому пока существенных рисков для продовольственной безопасности этого региона не усматривается.

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Кто пострадает больше всего

В настоящее время на мировых биржах цены на продовольствие падают, снизившись уже почти до доковидных уровней.

Вместе с тем, отмечает собеседник Новини.LIVE, после остановки Черноморской зерновой инициативы можно ожидать роста цен на продовольствие для стран-импортеров украинской агропродукции. В основном, пострадают бедные страны в регионе субсахарской и северной Африки, в частности Египет. Ситуация в Египте, в частности, усугубляется тем, что в стране сейчас много суданских беженцев в результате войны в Судане, и этих беженцев нужно кормить.

Из-за остановки экспорта украинского зерна могут значительно удорожать как продукты питания, так и непродовольственные товары в странах региона. В результате повышаются риски политической нестабильности, войн и спровоцированной ими миграции. Но это не произойдет в обозримом будущем, уверен Павел Мартышев.

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Напомним, 17 июля истек срок действия Черноморской зерновой инициативы, в рамках которой Украина экспортировала собственную агропродукцию по морскому пути.

Россия отказалась продолжать действие соглашения без выполнения ряда ее условий: подключения Россельхозбанка к SWIFT, возобновления работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса", размораживания активов российских компаний, разблокирования транспортной логистики и поставки запчастей.

По прогнозу Национального банка Украины, больше всего из-за прекращения работы "зернового коридора" пострадают беднейшие страны. Прежде всего, речь идет об отдельных странах Африки, Азии и Ближнего Востока, которые в значительной степени рассчитывают на зерно из Украины.