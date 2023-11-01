Кількість вакансій в Україні росте

Працівники складу. Фото: UAPL.info

На ринку праці України відбувається поступове зростання кількості вакансій. Це спостерігається як на сайтах з пошуку роботи, так і в Державній службі зайнятості.

Про це йдеться в повідомленні на Урядовому порталі.

Читайте також:

Збільшення кількості пропозицій роботи відбувається починаючи з цьогорічної весни.

Зокрема, у вересні 2023 року у базі даних Державної служби зайнятості налічувалося 103 тис. вакансій (у липні — 83 тисячі). Зростання попиту роботодавців на працівників є наслідком поступового відновлення економічної активності, стверджують в Уряді.

В яких регіонах найбільше вакансій

У регіональному розрізі, найбільша кількість вакансій зареєстрована в службі зайнятості:

м. Києва — 11 тис. вакансій;

Львівській області — 11 тис. вакансій;

Дніпропетровській області — 5 тис. вакансій;

Київській області — 4 тис. вакансій;

Одеській — 4 тис. вакансій.

На кого найбільший попит

Найбільший попит на ринку праці, як і до війни, зберігається на представників робітничих професій та сфери торгівлі.

За видами економічної діяльності, більшість вакансій налічувалася:

на підприємствах переробної промисловості (20%);

в оптовій та роздрібній торгівлі (16%);

у сфері освіти (10%);

на транспорті та пошті (10%);

у сфері охорони здоров'я та наданні соціальної допомоги (8%).

У професійному розрізі найбільше вакансій роботодавцями було подано для працевлаштування:

кваліфікованих робітників з інструментом — 21% всіх поданих вакансій (швачка, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, слюсар-ремонтник, слюсар-сантехнік, електрогазозварник, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, пекар, столяр, маляр);

робітників з обслуговування, експлуатації устаткування та машин — 18% (водій, оператор/машиніст, токар, тракторист, оператор заправних станцій, дорожній робітник, машиніст екскаватора, водій навантажувача, фрезерувальник, оператор верстатів, машиніст крана);

працівників сфери торгівлі та послуг — 15% (продавець продовольчих та непродовольчих товарів, продавець-консультант, кухар, охоронник, офіціант, бармен, бариста, молодша медична сестра, соціальний робітник, перукар);

професіоналів — 14% (вчитель, вихователь, фармацевт, лікар загальної практики-сімейний лікар, інженер, практичний психолог).

Дефіцит кадрів загострюється

Зі зростанням кількості вакансій поступово загострюється дефіцит кадрів за окремими професіями. Враховуючи значні обсяги міграції населення за кордон, ринок праці вже найближчим часом зіткнеться з дефіцитом робочої сили.

Наразі, у Львівській області та м. Києві кількість вакансій суттєво перевищує чисельність осіб, які шукають роботу за сприяння служби зайнятості. Найбільший дефіцит кадрів спостерігається у переробній промисловості та будівництві.

Сьогодні на 1 вільне робоче місце в середньому по Україні претендує 2 шукачі роботи (на цю ж дату минулого року — 9 людей).

Минулого року Державною службою зайнятості спільно з провідними сайтами з пошуку роботи (work.ua, robota.ua, novarobota.ua, pidbir.com, grc.ua, ua.jooble.org) було створено "Єдиний портал вакансій", на якому щоденно налічується близько 200 тис. пропозицій роботи. База вакансій оновлюється в режимі онлайн.

Раніше Новини.LIVE вже писали про те, що в Україні на ринку праці спостерігається зростання кількості вакансій. При цьому найбільший попит зберігається на фахівців робітничих професій та сфери торгівлі.

А тим часом Організація з економічного співробітництва та розвитку оприлюднила звіт, в якому йдеться про працевлаштування українців за кордоном. А саме про країни, де нашим співввітчиникам легше знайти роботу.

Повідомляється, що найбільше працевлаштованих українців має Польща. Показник сягає 65%. За Польщею йдуть Велика Британія, Швеція, Литва та Чехія.

Там показники працевлаштованих українських біженцв такі:

Велика Британія — 61%;

Швеція — 56%;

Литва — 53%;

Чехія — 51%;

Данія, Нідерланди, Естонія — 46%;

Франція — 33%.

Найнижчий рівень зафіксовано у Швейцарії та Італії — 19% працездатних українців.

