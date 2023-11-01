Число вакансий в Украине растет

Сотрудники склада. Фото: UAPL.info

На рынке труда Украины происходит постепенный рост количества вакансий. Это наблюдается как на сайтах поиска работы, так и в Государственной службе занятости.

Об этом говорится в сообщении на Правительственном портале.

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Увеличение количества предложений работы происходит начиная с весны этого года.

В частности, в сентябре 2023 года в базе данных Государственной службы занятости насчитывалось 103 тыс. вакансий (в июле — 83 тысячи). Рост спроса работодателей на работников является следствием постепенного возобновления экономической активности, утверждают в правительстве.

В каких регионах больше всего вакансий

В региональном разрезе наибольшее количество вакансий зарегистрировано в службе занятости:

г. Киева — 11 тыс. вакансий;

Львовской области — 11 тыс. вакансий;

Днепропетровской области — 5 тыс. вакансий;

Киевской области — 4 тыс. вакансий;

Одесской — 4 тыс. вакансий.

На кого наибольший спрос

Наибольший спрос на рынке труда, как и до войны, сохраняется на представителей рабочих профессий и сферы торговли.

По видам экономической деятельности большинство вакансий сохраняется:

на предприятиях перерабатывающей промышленности (20%);

в оптовой и розничной торговле (16%);

в сфере образования (10%);

на транспорте и почте (10%);

в сфере здравоохранения и оказании социальной помощи (8%).

В профессиональном разрезе больше всего вакансий работодателями было предоставлено для трудоустройства:

квалифицированных рабочих с инструментом — 21% всех представленных вакансий (швея, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-сантехник, электрогазосварщик, слесарь по ремонту колесных транспортных средств, пекарь, столяр, маляр);

рабочих по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин — 18% (водитель, оператор/машинист, токарь, тракторист, оператор заправочных станций, дорожный рабочий, машинист экскаватора, водитель погрузчика, фрезеровщик, оператор станков, машинист крана);

работников сферы торговли и услуг — 15% (продавец продовольственных и непродовольственных товаров, продавец-консультант, повар, охранник, официант, бармен, бариста, младшая медицинская сестра, социальный рабочий, парикмахер);

профессионалов — 14% (учитель, воспитатель, фармацевт, врач общей практики-семейный врач, инженер, практический психолог).

Дефицит кадров обостряется

С ростом количества вакансий постепенно обостряется дефицит кадров по отдельным профессиям. Учитывая значительные объемы миграции населения за границу, рынок труда уже в ближайшее время столкнется с дефицитом рабочей силы.

Сейчас во Львовской области и Киеве количество вакансий существенно превышает численность лиц, которые ищут работу при содействии службы занятости. Самый большой дефицит кадров наблюдается в перерабатывающей промышленности и строительстве.

Сегодня на одно свободное рабочее место в среднем по Украине претендует два соискателя работы (на эту же дату в прошлом году — 9 человек).

В прошлом году Государственной службой занятости совместно с ведущими сайтами по поиску работы (work.ua, robota.ua, novarobota.ua, pidbir.com, grc.ua, ua.jooble.org) был создан "Единый портал вакансий", на котором ежедневно насчитывается около 200 тыс. предложений работы. База вакансий обновляется в режиме онлайн.

Ранее Новини.LIVE уже писали о том, что в Украине на рынке труда наблюдается рост количества вакансий. При этом самый большой спрос сохраняется на специалистов рабочих профессий и сферы торговли.

Тем временем Организация по экономическому сотрудничеству и развитию обнародовала отчет, в котором говорится о трудоустройстве украинцев за рубежом. А именно о странах, где нашим соотечественникам легче найти работу.

Сообщается, что больше всего трудоустроенных украинцев — в Польше. Показатель достигает 65%. За Польшей следуют Великобритания, Швеция, Литва и Чехия.

Там показатели трудоустроенных украинских беженцев таковы:

Великобритания — 61%;

Швеция — 56%;

Литва — 53%;

Чехия — 51%;

Дания, Нидерланды, Эстония — 46%;

Франция — 33%.

Самый низкий уровень зафиксирован в Швейцарии и Италии — 19% трудоспособных украинцев.