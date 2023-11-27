Киргизстан допомагає Росії обходити західні санкції, — FT
Одним із найбільших посередників, через який західні товари потрапляють до Росії, є Киргизстан. Такою інформацією поділився головний економіст Інституту міжнародних фінансів Робін Брукс.
Про це пише Financial Times.
Збільшення експорту із західних країн
За його словами, експорт із країн Європи до Киргизстану збільшився в рази, а саме:
- з Польщі — на 2100%,
- з Німеччини — на 1300%,
- з Чехії — на 1200%,
- з Угорщини — на 300%.
Підвищення попиту
Торгівля на деякі позиції товарів зростає колосально. До прикладу, експорт автомобілів і запчастин з Німеччини до Киргизстану зріс на 5500% відтоді, як РФ розпочала повномасштабну війну проти України.
"Не потрібно бути вченим-ракетником, щоб знати, що все це прямує в Росію. Це не означає, що в Киргизстані раптово почався масовий бум. Німеччина повинна зупинити це", — наголосив Брукс.
Нагадаємо, в Росії вже почали готуватися до майбутніх санкцій країн Заходу. Громадяни РФ все активніше намагаються розробити рішення щодо імпортозаміщення для закупівлі точних верстатів західного виробництва.
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