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Киргизстан допомагає Росії обходити західні санкції, — FT

27 листопада 2023 12:20
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Киргизстан допомагає Росії обходити західні санкції, — FT
Президент Киргизстану Садир Жапаров та президент Росії Володимир Путін. Фото: TASS
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Одним із найбільших посередників, через який західні товари потрапляють до Росії, є Киргизстан. Такою інформацією поділився головний економіст Інституту міжнародних фінансів Робін Брукс.

Про це пише Financial Times.

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Збільшення експорту із західних країн

За його словами, експорт із країн Європи до Киргизстану збільшився в рази, а саме:

  • з Польщі — на 2100%,
  • з Німеччини — на 1300%,
  • з Чехії — на 1200%,
  • з Угорщини — на 300%.

Підвищення попиту

Торгівля на деякі позиції товарів зростає колосально. До прикладу, експорт автомобілів і запчастин з Німеччини до Киргизстану зріс на 5500% відтоді, як РФ розпочала повномасштабну війну проти України.

"Не потрібно бути вченим-ракетником, щоб знати, що все це прямує в Росію. Це не означає, що в Киргизстані раптово почався масовий бум. Німеччина повинна зупинити це", — наголосив Брукс. 

Нагадаємо, в Росії вже почали готуватися до майбутніх санкцій країн Заходу. Громадяни РФ все активніше намагаються розробити рішення щодо імпортозаміщення для закупівлі точних верстатів західного виробництва.

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