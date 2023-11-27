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Кыргызстан помогает России обходить западные санкции, — FT

27 ноября 2023 12:20
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Кыргызстан помогает России обходить западные санкции, — FT
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров и президент России Владимир Путин. Фото: TASS
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Одним из крупнейших посредников, через который западные товары попадают в Россию, является Кыргызстан. Такой информацией поделился главный экономист Института международных финансов Робин Брукс.

Об этом пишет Financial Times.

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Увеличение экспорта из западных стран

По его словам, экспорт из стран Европы в Кыргызстан увеличился в разы, а именно:

  • из Польши — на 2100%,
  • из Германии — на 1300%,
  • из Чехии — на 1200%,
  • из Венгрии — на 300%.

Повышение спроса

Торговля на некоторые позиции товаров растет колоссально. К примеру, экспорт автомобилей и запчастей из Германии в Кыргызстан вырос на 5500% с тех пор, как РФ начала полномасштабную войну против Украины.

"Не нужно быть ученым-ракетчиком, чтобы знать, что все это следует в Россию. Это не значит, что в Кыргызстане внезапно начался массовый бум. Германия должна остановить это", — подчеркнул Брукс.

Напомним, в России уже начали готовиться к предстоящим санкциям стран Запада. Граждане РФ все активнее пытаются разработать решение по импортозамещению для закупки точных станков западного производства.

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