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Китай обмежить експорт важливого компоненту для акумуляторів

20 жовтня 2023 09:04
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Китай обмежить експорт важливого компоненту для акумуляторів
Вантажівки проїжджають повз контейнери у китайському порту. Фото: REUTERS/Aly Song
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Китай обмежить експорт графіту, який є основним матеріалом для акумуляторів. Пекін вимагає дозволів на експорт у той час, коли багато іноземних урядів посилюють тиск на китайські компанії через їхню промислову практику.

Про це заявили в міністерстві торгівлі Китаю, передає Reuters

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Китай обмежить експорт графіту

Як відомо, Китай планує обмежити експорт графіту та деяких графітових виробів. Відтепер, країна вимагатиме дозволів на експорт цих товарів для захисту національної безпеки.

"Китай є найбільшим у світі виробником і експортером графіту. Окрім того, країна очищає понад 90% мінералу, який використовується практично у всіх анодах акумуляторів електромобілів", — йдеться у повідомленні. 

Міністерство заявило, що цей крок "сприяє забезпеченню безпеки та стабільності глобального ланцюга поставок і промислового ланцюга, а також сприяє кращому захисту національної безпеки та інтересів". Це не націлено на якусь конкретну країну. За даними китайської митниці, найбільшими покупцями графіту з Китаю є Японія, США, Індія та Південна Корея.

Аналітик консалтингової компанії Mysteel вважає, що нові заходи забезпечать внутрішнє постачання графіту для військового використання, наприклад, в аерокосмічному секторі, а також для домашнього виробництва батарей.

Нагадаємо, нещодавно у Пентагоні повідомляли, що в Китаї збільшують кількість ядерної зброї швидше, ніж на це очікувалось. Пекін "майже напевно" вивчає повномасштабне вторгнення РФ в Україну, порівнюючи ймовірний конфлікт щодо Тайваню. 

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