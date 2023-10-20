Китай обмежить експорт важливого компоненту для акумуляторів
Китай обмежить експорт графіту, який є основним матеріалом для акумуляторів. Пекін вимагає дозволів на експорт у той час, коли багато іноземних урядів посилюють тиск на китайські компанії через їхню промислову практику.
Про це заявили в міністерстві торгівлі Китаю, передає Reuters.
Китай обмежить експорт графіту
Як відомо, Китай планує обмежити експорт графіту та деяких графітових виробів. Відтепер, країна вимагатиме дозволів на експорт цих товарів для захисту національної безпеки.
"Китай є найбільшим у світі виробником і експортером графіту. Окрім того, країна очищає понад 90% мінералу, який використовується практично у всіх анодах акумуляторів електромобілів", — йдеться у повідомленні.
Міністерство заявило, що цей крок "сприяє забезпеченню безпеки та стабільності глобального ланцюга поставок і промислового ланцюга, а також сприяє кращому захисту національної безпеки та інтересів". Це не націлено на якусь конкретну країну. За даними китайської митниці, найбільшими покупцями графіту з Китаю є Японія, США, Індія та Південна Корея.
Аналітик консалтингової компанії Mysteel вважає, що нові заходи забезпечать внутрішнє постачання графіту для військового використання, наприклад, в аерокосмічному секторі, а також для домашнього виробництва батарей.
Нагадаємо, нещодавно у Пентагоні повідомляли, що в Китаї збільшують кількість ядерної зброї швидше, ніж на це очікувалось. Пекін "майже напевно" вивчає повномасштабне вторгнення РФ в Україну, порівнюючи ймовірний конфлікт щодо Тайваню.
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