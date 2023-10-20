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Китай ограничит экспорт важного компонента для аккумуляторов

20 октября 2023 09:04
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Китай ограничит экспорт важного компонента для аккумуляторов
Грузовики проезжают мимо контейнеров в китайском порту. Фото: REUTERS/Aly Song
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Китай ограничит экспорт графита, являющегося основным материалом для аккумуляторов. Пекин требует разрешений на экспорт в то время, когда многие иностранные правительства усиливают давление на китайские компании из-за их промышленной практики.

Об этом заявили в министерстве торговли Китая, передает Reuters.

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Китай ограничит экспорт графита

Как известно, Китай планирует ограничить экспорт графита и некоторых графитовых изделий. Теперь страна потребует разрешений на экспорт этих товаров для защиты национальной безопасности.

"Китай является крупнейшим в мире производителем и экспортером графита. Кроме того, страна очищает более 90% минерала, используемого практически во всех анодах аккумуляторов электромобилей", — говорится в сообщении.

Министерство заявило, что этот шаг "способствует обеспечению безопасности и стабильности глобальной цепи поставок и промышленной цепи, а также способствует лучшей защите национальной безопасности и интересов". Это не нацелено на какую-либо конкретную страну. По данным китайской таможни, крупнейшими покупателями графита из Китая являются Япония, США, Индия и Южная Корея.

Аналитик консалтинговой компании Mysteel считает, что новые меры обеспечат внутренние поставки графита для военного использования, например в аэрокосмическом секторе, а также для домашнего производства батарей.

Напомним, недавно в Пентагоне сообщали, что в Китае увеличивают количество ядерного оружия быстрее, чем ожидалось. Пекин "почти наверняка" изучает полномасштабное вторжение РФ в Украину, сравнивая вероятный конфликт по Тайваню.

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