Китай рекордно наростив експорт товарів до РФ

Автомобілі на парковці. Фото: росЗМІ

Китай рекордно збільшив експорт у Російську Федерацію, досягнувши історичного максимуму у квітні поточного року. Обсяг імпорту з Піднебесної до Росії зріс на 153% порівняно з аналогічним періодом минулого року, склавши 9,6 млрд доларів.

Про це пише Bloomberg.

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Це зростання стало особливо помітним після того, як початковий спад у торгівлі, спричинений вторгненням Росії в Україну, був подоланий. Торговий оборот між двома країнами досяг другого за величиною показника в історії, склавши близько 19 млрд доларів, що трохи менше за рекордний березневий показник.

Найбільший обсяг експорту з Китаю до Росії (приблизно 20%) склали товари категорії "транспортне обладнання", що включають автомобілі та комплектуючі до них. Електроніка займає близько 15% загального обсягу експорту, а ще 24% припадає на різне промислове обладнання та запасні частини.

Таким чином, Китай значно нарощує свої експортні постачання до Росії, основний акцент роблячи на автомобілі, електроніку та промислове обладнання. Це відбиває динамічний розвиток торговельних відносин між двома країнами, попри політичні труднощі.

Нагадаємо, що Європейський Союз та Японія виступили проти пропозиції США повністю заборонити країнам G7 експорт до Росії . Це мало відбутися в рамках переговорів напередодні саміту лідерів держав.