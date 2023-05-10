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Китай рекордно нарастил экспорт товаров в РФ

10 мая 2023 17:45
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Китай рекордно нарастил экспорт товаров в РФ
Автомобили на стоянке. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Китай рекордно увеличил экспорт в Российскую Федерацию, достигнув исторического максимума в апреле текущего года. Объем импорта из Поднебесной в Россию возрос на целых 153% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 9,6 млрд долларов.

Об этом пишет Bloomberg.

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Этот рост стал особенно заметным после того, как первоначальный спад в торговле, вызванный вторжением России в Украину, был преодолен. Торговый оборот между двумя странами достиг второго по величине показателя в истории, составив около 19 млрд долларов, что немного меньше рекордного мартовского показателя.

Наибольший объем экспорта из Китая в Россию (примерно 20%) составили товары категории "транспортное оборудование", которые включают в себя автомобили и комплектующие к ним. Электроника занимает около 15% от общего объема экспорта, а еще 24% приходится на различное промышленное оборудование и запасные части.

Таким образом, Китай значительно наращивает свои экспортные поставки в Россию, основной акцент делая на автомобили, электронику и промышленное оборудование. Это отражает динамичное развитие торговых отношений между двумя странами, несмотря на политические трудности.

Напомним, что Европейский Союз и Япония выступили против предложения США полностью запретить странам G7 экспорт в Россию. Это должно было состояться в рамках переговоров в преддверии саммита лидеров государств.

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