Китай у січні став найбільшим імпортером газу з росії, — митниця КНР

"Газпром" поставив магістраллю "Сила Сибіру" в Китай майже 2 млрд куб. м газу

У січні 2023 року росія вийшла на перше місце за постачанням природного газу в Китай. Загальні поставки російського палива становили 2,7 млрд куб. м.

Про це інформує "Інтерфакс-Україна".

Деталі

Так, у частині трубопровідних поставок з росії з січня 2023 року відбулося чергове зростання згідно з раніше визначеним графіком. У підсумку в січні "Газпром" поставив магістраллю "Сила Сибіру" в Китай майже 2 млрд куб. м газу. Поставки зрідженого природного газу додали ще 770 млн куб. м.

Відтак, загальний імпорт у січні 2023 року зріс до січня-2022 на 1% — до 11,3 млрд куб. м. При цьому імпорт скрапленого природного газу в січні відчутно зріс - уперше після безперервної серії із 13 місяців падіння.

Зазначається, що у січні 2023 року КНР імпортувала 5,210 млн тонн ЗПГ, що на 7% більше, ніж у січні-2022. Увесь 2022 рік покупки знижувалися щодо тих самих місяців минулого року: середня динаміка — мінус 22%, в інтервалі від 7% до 35%. Також імпорт знижувався в грудні 2021 до грудня-2020.

Нагадаємо, раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що рф остаточно програла енергетичну битву.