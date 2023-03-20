Китай у січні став найбільшим імпортером газу з росії, — митниця КНР
У січні 2023 року росія вийшла на перше місце за постачанням природного газу в Китай. Загальні поставки російського палива становили 2,7 млрд куб. м.
Про це інформує "Інтерфакс-Україна".
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Деталі
Так, у частині трубопровідних поставок з росії з січня 2023 року відбулося чергове зростання згідно з раніше визначеним графіком. У підсумку в січні "Газпром" поставив магістраллю "Сила Сибіру" в Китай майже 2 млрд куб. м газу. Поставки зрідженого природного газу додали ще 770 млн куб. м.
Відтак, загальний імпорт у січні 2023 року зріс до січня-2022 на 1% — до 11,3 млрд куб. м. При цьому імпорт скрапленого природного газу в січні відчутно зріс - уперше після безперервної серії із 13 місяців падіння.
Зазначається, що у січні 2023 року КНР імпортувала 5,210 млн тонн ЗПГ, що на 7% більше, ніж у січні-2022. Увесь 2022 рік покупки знижувалися щодо тих самих місяців минулого року: середня динаміка — мінус 22%, в інтервалі від 7% до 35%. Також імпорт знижувався в грудні 2021 до грудня-2020.
Нагадаємо, раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що рф остаточно програла енергетичну битву.