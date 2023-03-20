Китай в январе стал крупнейшим импортером газа из россии, — таможня КНР
В январе 2023 года россия вышла на первое место по поставкам природного газа в Китай. Общие поставки российского топлива составили 2,7 млрд. куб. м.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
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Так, в части трубопроводных поставок из россии с января 2023 произошел очередной рост согласно ранее определенному графику. В итоге в январе "Газпром" поставил по магистрали "Сила Сибири" в Китай почти 2 млрд куб. м газа. Поставки сжиженного природного газа прибавили еще 770 млн куб. м.
Общий импорт в январе 2023 года вырос к январю-2022 на 1% — до 11,3 млрд куб. м. При этом импорт сжиженного природного газа в январе ощутимо вырос — впервые после непрерывной серии с 13 месяцев падения.
Отмечается, что в январе 2023 года КНР импортировала 5,210 млн. тонн СПГ, что на 7% больше, чем в январе-2022. Весь 2022 год покупки снижались по тем же месяцам прошлого года: средняя динамика — минус 22%, в интервале от 7% до 35%. Также импорт снижался в декабре 2021 по декабрь-2020.
Напомним, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявляла, что россия окончательно проиграла энергетическую битву.