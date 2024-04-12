ЄС може схвалити план реформ Ukraine Facility у травні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Європейський союз планує схвалити план реформ в Україні Ukraine Facility у травні 2024 року. План розблокує додаткові 1,9 млрд євро як частину фінансування від ЄС на 2024 рік на загальну суму 15,9 млрд євро.

Про це повідомляє Bloomberg.

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"Єврокомісія вивчає план реформ в Україні, але жодних серйозних питань ще не порушували. Країни-члени можуть почати їх затверджувати вже у травні 2024-го", — повідомило джерело Bloomberg.

Скільки коштів отримає Україна за виконання реформ

Ukraine Facility дозволить залучати фінансування від Блоку. Для цього Україна має підписати рамкову угоду з Союзом і має буде створена аудиторська рада, яка перевірятиме виконання реформ.

ЄС запланував майже 16 млрд євро допомоги Україні на 2024 рік, що є частиною 50-мільярдного фонду, який Блок створив для фінансової підтримки Києва на 2024-2027 рр.

У березні 2024 року Україна подала план реформ Ukraine Facility з пропозиціями інвестицій та реформ. Про це повідомляв прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Країна поступово розблоковуватиме фінансування до 2027-го за проходження етапів і цілей плану.

У рамках Ukraine Facility Єврокомісія також виділить 1,5 млрд євро як перехідне фінансування вже у другій половині квітня 2024-го. Решту фінансування, яке заплановане на цей рік, Україна отримає двома траншами після того, як виконає узгоджені вимоги плану.

Які реформи має виконати Україна

Євросоюз узгодив реформи для України на друге півріччя 2024 року, що стосуються:

ухвалення середньострокової стратегії управління держборгом;

огляди витрат держбюджету;

збільшення штату антикорупційної прокуратури.

Що ще треба знати

Нагадаємо, міністру закордонних справ Великої Британії Девіду Кемерону не вдалося переконати експрезидента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа дозволити Конгресу виділити військову допомогу Україні в розмірі 60 млрд доларів. Йому навіть не дозволили зустрітися зі спікером Майком Джонсоном.

Ми також писали, що президент України Володимир Зеленський та президент Швейцарії Віола Амхерд провели телефонну розмову, під час якої обговорили подальшу співпрацю між двома країнами. Також йшлося про підготовку до проведення Глобального саміту миру.