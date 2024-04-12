ЕС может одобрить план реформ Ukraine Facility в мае

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Европейский союз намерен одобрить план реформ в Украине Ukraine Facility в мае 2024 года. План разблокирует дополнительные 1,9 млрд евро как часть финансирования от ЕС на 2024 год на общую сумму 15,9 млрд евро.

Об этом сообщает Bloomberg.

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"Еврокомиссия изучает план реформ в Украине, но никаких серьезных вопросов еще не поднимали. Страны-члены могут начать их утверждать уже в мае 2024-го", — сообщил источник Bloomberg.

Сколько средств получит Украина за выполнение реформ

Ukraine Facility позволит привлекать финансирование от Блока. Для этого Украина должна подписать рамочное соглашение с Союзом и будет создан аудиторский совет, который будет проверять выполнение реформ.

ЕС запланировал почти 16 млрд евро помощи Украине на 2024 год, что является частью 50-миллиардного фонда, созданного Блоком для финансовой поддержки Киева на 2024-2027 гг.

В марте 2024 года Украина представила план реформ Ukraine Facility с предложениями инвестиций и реформ. Об этом сообщал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Страна будет постепенно разблокировать финансирование до 2027-го за прохождение этапов и целей плана.

В рамках Ukraine Facility Еврокомиссия также выделит 1,5 млрд евро как переходное финансирование уже во второй половине апреля 2024-го. Остальное финансирование, запланированное на этот год, Украина получит двумя траншами после того, как выполнит согласованные требования плана.

Какие реформы должна выполнить Украина

Евросоюз согласовал реформы для Украины на второе полугодие 2024 года:

принятие среднесрочной стратегии управления госдолгом;

обзоры расходов госбюджета;

увеличение штата антикоррупционной прокуратуры.

Что еще нужно знать

Напомним, министру иностранных дел Великобритании Дэвиду Кэмерону не удалось убедить экс-президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа разрешить Конгрессу выделить военную помощь Украине в размере 60 млрд долларов. Ему даже не разрешили встретиться со спикером Майком Джонсоном.

Мы также писали, что Президент Украины Владимир Зеленский и президент Швейцарии Виола Амхерд провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили дальнейшее сотрудничество между двумя странами. Речь также шла о подготовке к проведению Глобального саммита мира.