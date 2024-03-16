Кешбек за покупку українських товарів — коли та як можна буде отримати

Заступник голови Офісу президента України Ростислав Шурма. Фото: Forbes Ukraine

Кабінет Міністрів України може ухвалити програму "українського кешбеку" до кінця березня. Проєкт "Купуй українське" має не лише популяризувати товари українського виробництва, а й покращити рівень економіки в Україні.

Про це розповів заступник голови Офісу президента України Ростислав Шурма, передає Forbes Ukraine.

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За словами посадовця, програма вже розроблена на 100%, але її потрібно ще погодити з міжнародними партнерами.

"Людина буде отримувати класичний кешбек за покупку локального товару. Цифру поки сказати не можу, але вона дуже достойна", — сказав Шурма.

Політик додав, що методика, як відрізнити локальний товар від не локального теж вже розроблена і погоджена.

"Буде декілька умов: це має бути безготівкова оплата для того аби стимулювати прозорість", — зазначив заступник очільника ОП.

У повідомленні також сказано, що продавець має бути платником на загальній системі оподаткування, "щоб це не були ухилянти, а стимулювати прозору роботу".

"Хтось може дискутувати про відсоток локалізації. Але будь-який товар на полиці, навіть якщо в Україні його лише упакували чи забрендували, то це вже 40% від роздрібної ціни. А якщо це сплата податків, то синергія для країни зрозуміла", — пояснив Шурма.

Він також додав, що держава також буде робити фокус на купівлю українського товару, але цей механізм ще у розробці.

Український кешбек

26 лютого 2024 року президент Володимир Зеленський анонсував нову державну програму кешбеку "Купуй українське", у рамках якої можна буде отримати компенсацію частини оплати товарів і послуг, вироблених в Україні.

Уряд затвердив зображення торговельної марки для українських товарів — "Зроблено в Україні", ним безкоштовно зможе користуватися бізнес, громадські організації та держустанови.

Керівник Офісу президента Андрії Єрмак заявив, що платформа "Зроблено в Україні" — це "наш національний бренд".

"Це просування всього українського у світі. Платформа має об’єднати всю бізнес-спільноту: від малого підприємця до великих бізнес-груп. У Києві відкриють офіс платформи", — запевнив посадовець.

Що ще треба знати

Нагадаємо, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк розповіла, що на сьогоднішній день український бізнес є важливою підтримуючою ланкою економіки, який не лише створює робочі місця в умовах війни, але й забезпечує обороноздатність. Програма "Купуй українське", анонсована Володимиром Зеленським, покликана на те, щоб покращити умови для розвитку підприємців.

Ми також повідомляли, що голова ради Коаліції бізнес-спільнот Андрій Длігач вважає, що ініціатива про повернення кешбеку при купівлі українських товарів має бути не так державною, як консолідованою програмою бізнесу. На думку експерта, це допоможе значно підвищити рівень економіки в Україні.