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Когда примут программу украинского кэшбека — Шурма рассказал детали

16 марта 2024 10:48
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Кешбек за покупку украинских товаров — когда и как можна получить
Заместитель главы офиса президента Украины Ростислав Шурма. Фото: Forbes Ukraine
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Кабинет Министров Украины может принять программу "украинского кэшбека" до конца марта. Проект "Купуй українське"должен не только продвигать товары украинского производства, но и улучшить уровень экономики в Украине.

Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма, передает Forbes Ukraine.

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По словам чиновника, программа уже разработана на 100%, но ее нужно еще согласовать с международными партнерами.

"Человек будет получать классический кэшбек за покупку локального товара. Цифру пока сказать не могу, но он очень достойный", — сказал Шурма.

Политик добавил, что методика, как отличить локальный товар от не локального, тоже уже разработана и согласована.

"Будет несколько условий: это должна быть безналичная оплата для того, чтобы стимулировать прозрачность", — отметил замглавы ОП.

В сообщении также говорится, что продавец должен быть плательщиком на общей системе налогообложения, "чтобы это не были уклоняться, а стимулировать прозрачную работу".

"Кто-то может дискутировать о проценте локализации. Но любой товар на полке, даже если в Украине его только упаковали или забрендировали, это уже 40% от розничной цены. А если это уплата налогов, то синергия для страны понятна", — пояснил Шурма.

Он также добавил, что государство будет делать фокус на покупку украинского товара, но этот механизм еще в разработке.

Украинский кэшбек

26 февраля 2024 года президент Владимир Зеленский анонсировал новую государственную программу кэшбека "Купуй українське", в рамках которой можно будет получить компенсацию части оплаты товаров и услуг, произведенных в Украине.

Правительство утвердило изображение торговой марки для украинских товаров — "Зроблено в Україні", им бесплатно сможет пользоваться бизнес, общественные организации и госучреждения.

Руководитель Офиса президента Андрея Ермака заявил, что платформа "Зроблено в Україні" — это "наш национальный бренд".

"Это продвижение всего украинского в мире. Платформа должна объединить все бизнес-сообщество: от малого предпринимателя до крупных бизнес-групп. В Киеве откроют офис платформы", — заверил чиновник.

Что еще нужно знать

Напомним, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк рассказала, что на сегодняшний день украинский бизнес является важным поддерживающим звеном экономики, которое не только создает рабочие места в условиях войны, но и обеспечивает обороноспособность. Программа "Купуй українське", анонсированная Владимиром Зеленским, призвана улучшить условия для развития предпринимателей.

Мы также сообщали, что председатель совета Коалиции бизнес-сообществ Андрей Длигач считает, что инициатива о возвращении кэшбека при покупке украинских товаров должна быть не столько государственной, сколько консолидированной программой бизнеса. По мнению эксперта, это поможет существенно повысить уровень экономики в Украине.

деньги
Ростислав Шурма
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Украинский бизнес
платформа "Зроблено в Україні"

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