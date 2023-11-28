Коломойський втратив частку в нафтогазовій британській компанії

Ігор Коломойський. Фото: Новини.LIVE

Частка Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова в компанії JKX перейшла в державну власність Великої Британії. Наразі, компанією здійснюються усі відповідні дії щодо внесення зазначеної інформації до усіх необхідних реєстрів.

Про це повідомила компанія JKX Oil&Gas у своєму Facebook.

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Що відомо

"Офіційно. JKX отримала підтвердження від Реєстратора корпоративних справ Британських Віргінських Островів ("BVI"), що Eclairs Group Limited ("EGL"), яка мала номер компанії 1753610 на BVI, було виключено з реєстру 1 листопада 2022 року та ліквідовано згідно з законодавством BVI 4 липня 2023 року", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до ліквідації EGL була основним акціонером Компанії з часткою 32,66% у випущеному акціонерному капіталі Компанії. І вона отримала консультацію від юристів Британських Віргінських островів, які підтверджують, що відповідно до Закону Британських Віргінських островів про комерційні компанії 2004 року (зі змінами) акції JKX, які раніше належали EGL, тепер перейшли у власність Корони.

"Як наслідок, EGL тепер буде виключено з реєстру акціонерів Компанії, а пан Ігор Коломойський, який раніше мав опосередкований контроль над EGL, буде виключений з реєстру PSC Компанії на підставі того, що він більше не має жодної прямої чи опосередкованої участі в Компанії", — додали в компанії.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що російські окупанти у Криму виставили на продаж конфісковані активи українського бізнесмена Ігоря Коломойського. Вони конфіскували їх у лютому поточного року.