Коломойский потерял долю в нефтегазовой британской компании

Игорь Коломойский. Фото: Новини.LIVE

Доля Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в компании JKX перешла в государственную собственность Великобритании. В настоящее время компанией осуществляются все соответствующие действия по внесению указанной информации во все необходимые реестры.

Об этом сообщила компания JKX Oil&Gas в своем Facebook.

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Что известно

"Официально. JKX получила подтверждение от Регистратора корпоративных дел Британских Виргинских Островов ("BVI"), что Eclairs Group Limited ("EGL"), которая имела номер компании 1753610 на BVI, была исключена из реестра 1 ноября 2022 года и ликвидирована согласно законодательству BVI 4 июля 2023 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что до ликвидации EGL являлась основным акционером Компании с долей 32,66% в выпущенном акционерном капитале Компании. И она получила консультацию от юристов Британских Виргинских островов, подтверждающих, что в соответствии с Законом Британских Виргинских островов о коммерческих компаниях 2004 года (с изменениями) акции JKX, ранее принадлежавших EGL, теперь перешли в собственность Короны.

"Как следствие, EGL теперь будет исключен из реестра акционеров Компании, а господин Игорь Коломойский, ранее имевший опосредованный контроль над EGL, будет исключен из реестра PSC Компании на основании того, что он больше не имеет никакого прямого или косвенного участия в Компании", — добавили в компании.

Напомним, недавно стало известно, что российские оккупанты в Крыму выставили на продажу конфискованные активы украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Они конфисковали его в феврале текущего года.