Коломойский потерял долю в нефтегазовой британской компании
Доля Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в компании JKX перешла в государственную собственность Великобритании. В настоящее время компанией осуществляются все соответствующие действия по внесению указанной информации во все необходимые реестры.
Об этом сообщила компания JKX Oil&Gas в своем Facebook.
Что известно
"Официально. JKX получила подтверждение от Регистратора корпоративных дел Британских Виргинских Островов ("BVI"), что Eclairs Group Limited ("EGL"), которая имела номер компании 1753610 на BVI, была исключена из реестра 1 ноября 2022 года и ликвидирована согласно законодательству BVI 4 июля 2023 года", — говорится в сообщении.
Отмечается, что до ликвидации EGL являлась основным акционером Компании с долей 32,66% в выпущенном акционерном капитале Компании. И она получила консультацию от юристов Британских Виргинских островов, подтверждающих, что в соответствии с Законом Британских Виргинских островов о коммерческих компаниях 2004 года (с изменениями) акции JKX, ранее принадлежавших EGL, теперь перешли в собственность Короны.
"Как следствие, EGL теперь будет исключен из реестра акционеров Компании, а господин Игорь Коломойский, ранее имевший опосредованный контроль над EGL, будет исключен из реестра PSC Компании на основании того, что он больше не имеет никакого прямого или косвенного участия в Компании", — добавили в компании.
Напомним, недавно стало известно, что российские оккупанты в Крыму выставили на продажу конфискованные активы украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Они конфисковали его в феврале текущего года.
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