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Комісія відібрала трьох кандидатів на посаду голови НАБУ: хто увійшов до списку

4 березня 2023 15:29
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Завданням комісії було оцінити доброчесність, професійний досвід, знання та якості кандидатів
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Конкурсна комісія визначила три кандидатури на посаду голови Національного антикорупційного бюро, які передадуть на розгляд Кабінету Міністрів. 

Про це повідомляється на сторінці комісії у Facebook.

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"Сьогодні, 4 березня 2023 року, комісія з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Національного антикорупційного бюро України через відкрите голосування визначила трьох кандидатів, які відповідають вимогам та мають кращі професійний досвід, знання і якості для виконання службових обов’язків Директора НАБУ для подання Кабінету Міністрів України", — йдеться в повідомленні. 

Фіналістами конкурсу стали:

  • Гупяк Сергій
  • Кривонос Семен
  • Осипчук Роман

НАБУ

Що кажуть у комісії

Як зазначається, завданням комісії було оцінити доброчесність, професійний досвід, знання та якості кандидатів з метою визначення трьох фіналістів; забезпечити прозорий і справедливий підхід до відбору нового директора НАБУ та слугувати незалежним арбітром для учасників конкурсу. При цьому комісія врахувала досвід проведення попередніх конкурсів на керівні посади в органи державної влади та поєднала етапи конкурсу з вимогами, передбаченими Законом України про НАБУ.

На першому етапі збору документів комісія отримала 78 пакетів документів, після їхнього опрацювання допустивши до наступного етапу 74 кандидати. Другий етап тестування складався із серії тестів, зокрема тестування на знання законодавства, тестування на загальні здібності та навички, оцінювання особистісних компетенцій та виконання практичного завдання.

"За результатами усіх тестувань та практичних завдань на третьому етапі залишився 21 кандидат. Фінальний етап співбесід передбачав співбесіду на доброчесність та співбесіду на професійну компетентність", — розповіли в комісії

У результаті комісія відібрала трьох найкращих кандидатів на посаду.

"Сильна антикорупційна система важлива не лише зараз, її важливість для суспільства буде лише зростати у майбутньому, коли розпочнеться відбудова країни після війни. Тому, майбутній директор НАБУ у спільному баченні членів комісії  це найкращий слідчий, і найкращий адміністратор слідчої установи, і лідер з баченням візії майбутнього НАБУ, з яким/якою працюватиме велика команда цієї інституції", — зазначив голова конкурсної комісії з обрання директора НАБУ Микола Кучерявенко.

Нагадаємо, 19 липня 2022 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив уряду організувати початок конкурсу директора НАБУ.

Попередній очільник НАБУ Артем Ситник був призначений на цю посаду 16 квітня 2015 року указом п’ятого президента України Петра Порошенка. 16 квітня 2022 року термін його повноважень сплив і НАБУ тимчасово очолив його перший заступник Гізо Углава.

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