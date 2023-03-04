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Комиссия отобрала трех кандидатов на должность главы НАБУ: кто вошел в список

4 марта 2023 15:29
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Задачей комиссии было оценить добродетель, профессиональный опыт, знания и качества кандидатов
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Конкурсная комиссия определила три кандидатуры на должность главы Национального антикоррупционного бюро, которые передадут на рассмотрение Кабинета Министров.

Об этом сообщается на странице комиссии в Facebook.

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"Сегодня, 4 марта 2023 года, комиссия по проведению конкурса на должность Директора Национального антикоррупционного бюро Украины через открытое голосование определила трех кандидатов, которые отвечают требованиям и имеют лучшие профессиональный опыт, знания и качества для выполнения служебных обязанностей Директора НАБУ для представления Кабинета Министров Украины", — говорится в сообщении.

Финалистами конкурса стали:

  • Гупяк Сергей
  • Кривонос Семен
  • Осипчук Роман

НАБУ

Что говорят в комиссии

Как отмечается, задачей комиссии было оценить добродетель, профессиональный опыт, знания и качества кандидатов с целью определения трех финалистов; обеспечить прозрачный и справедливый подход к отбору нового директора НАБУ и служить независимым арбитром для участников конкурса. При этом комиссия учла опыт проведения предыдущих конкурсов руководящих должностей в органы государственной власти и объединила этапы конкурса с требованиями, предусмотренными Законом Украины о НАБУ.

На первом этапе сбора документов комиссия получила 78 пакетов документов, после их обработки допустив к следующему этапу 74 кандидата. Второй этап тестирования состоял из серии тестов, в частности, тестирования на знание законодательства, тестирования на общие способности и навыки, оценки личностных компетенций и выполнения практического задания.

"По результатам всех тестирований и практических задач на третьем этапе остался 21 кандидат. Финальный этап собеседований предусматривал собеседование на добродетель и собеседование на профессиональную компетентность", — рассказали в комиссии

В результате комиссия отобрала трех лучших кандидатов на должность.

"Сильная антикоррупционная система важна не только сейчас, ее важность для общества будет только расти в будущем, когда начнется восстановление страны после войны. Поэтому, будущий директор НАБУ в совместном видении членов комиссии  это лучший следователь, и лучший администратор следственного учреждения, и лидер видением видения будущего НАБУ, с которым будет работать большая команда этого института", — отметил председатель конкурсной комиссии по избранию директора НАБУ Николай Кучерявенко.

Напомним, 19 июля 2022 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил правительству организовать начало конкурса директора НАБУ.

Предыдущий глава НАБУ Артем Сытник был назначен на этот пост 16 апреля 2015 года указом пятого президента Украины Петра Порошенко. 16 апреля 2022 года срок его полномочий истек и НАБУ временно возглавил его первый заместитель Гизо Углава.

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