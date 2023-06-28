Компанія Bacardi втричі збільшила свій прибуток в Росії, — The Bell

Завод рому Bacardi. Фото: Вікіпедія

Коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, то компанія Bacardi International одразу заявила, що припинить експорт алкоголю до РФ та заморозить інвестиції у рекламу. Проте ця інформація пізніше зникла з прес-релізу, а прибутки російської філії Bacardi за минулий рік зросли у три рази.

Про це пише видання The Bell.

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Пусті обіцянки

Крім того, у компанії на початку повномасштабної війни пообіцяли пожертвувати один мільйон доларів Червоному Хресту та Корпусу Милосердя. Згодом після розголосу в ЗМІ в тексті видалили обіцянки щодо припинення експорту та витрат в рекламу в Росії. Однак цей матеріал є досі доступним у збереженій версії сторінки.

Прибуток лише зростає

Спираючись на звітність компанії, порівняно з 2021 роком вартість основних засобів "Бакарді Рус" зросла з 57 (457 тисяч доларів) до 850 млн рублів (6,8 млн доларів). Виручка філії збільшилася з 30,1 млрд рублів (240,6 млн доларів) до 32,6 млрд (261,5 млн доларів), а чистий прибуток і зовсім зріс утричі — з 1,5 (12 млн доларів) до майже 4,7 млрд рублів (37,7 млн доларів).

Крім того, Bacardi продовжує постачати свої бренди до РФ через власну філію. Після 24 лютого "Бакарді Рус" змогла отримати чотири декларації відповідності на імпорт алкогольної продукції. Цей документ потрібний для митного оформлення партій товару.

Він довго триває, тому завдяки цьому можна завозити нові партії. До прикладу, одна з декларацій на Martini Bianco Special Edition, яку компанія отримала 20 березня 2023 року на п'ять років, дозволяє ввозити вермут до 19 березня 2028 року.

Також Bacardi в Росії заробляє на контрактному розливі віскі William Lawson's.

Бренди компанії на окупованих територіях

Завдяки партнерам Росії бренди компанії Bacardi можна знайти не лише на території РФ, а й на окупованих територіях України. Швидше за все, ром, вермути та віскі потрапляють туди через філії оптових компаній із Ростовської області чи Краснодарського краю. До прикладу, Bacardi є в бутіках "Конфетерра" у Донецьку та Луганську. У Криму "Мартіні" можна придбати у фірмових магазинах дистриб'ютора "Лудінг" та у бутіках Krasnikov Wine.

Нагадаємо, через антиросійські санкції РФ створила так званий "тіньовий флот", зареєструвавши танкери в юрисдикціях, угоди з якими дозволені. Таким чином Москва вільно може продавати нафту для Заходу.