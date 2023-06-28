Компания Bacardi втрое увеличила свою прибыль в России, — The Bell

Завод рома Bacardi. Фото: Википедия

Когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, компания Bacardi International сразу заявила, что прекратит экспорт алкоголя в РФ и заморозит инвестиции в рекламу. Однако эта информация позже исчезла из пресс-релиза, а доходы российского филиала Bacardi за прошлый год выросли в три раза.

Об этом пишет издание The Bell.

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Пустые обещания

Кроме того, в компании в начале полномасштабной войны пообещали пожертвовать один миллион долларов Красному Кресту и Корпусу Милосердия. Впоследствии после огласки в СМИ в тексте удалили обещания по прекращению экспорта и расходов на рекламу в России. Однако этот материал до сих пор доступен в сохраненной версии страницы.

Прибыль только растет

Опираясь на отчетность компании, по сравнению с 2021 годом стоимость основных средств "Бакарди Рус" выросла с 57 (457 тысяч долларов) до 850 млн рублей (6,8 млн долларов). Выручка филиала увеличилась с 30,1 млрд рублей (240,6 млн долларов) до 32,6 млрд (261,5 млн долларов), а чистая прибыль и вовсе выросла втрое — с 1,5 (12 млн долларов) до почти 4, 7 млрд рублей (37,7 млн долларов).

Кроме того, Bacardi продолжает поставлять свои бренды в РФ через свой филиал. После 24 февраля "Баккарди Рус" смогла получить четыре декларации соответствия на импорт алкогольной продукции. Этот документ необходим для таможенного оформления партий товара.

Он долго длится, потому благодаря этому можно завозить новые партии. Например, одна из деклараций на Martini Bianco Special Edition, которую компания получила 20 марта 2023 года на пять лет, позволяет ввозить вермут до 19 марта 2028 года.

Также Bacardi в России зарабатывает на контрактном разливе виски William Lawson's.

Бренды компании на оккупированных территориях

Благодаря партнерам России, бренды компании Bacardi можно найти не только на территории РФ, но и на оккупированных территориях Украины. Скорее всего, ром, вермуты и виски попадают туда из-за филиалов оптовых компаний из Ростовской области или Краснодарского края. К примеру, Bacardi есть в бутиках "Конфетерра" в Донецке и Луганске. В Крыму "Мартини" можно приобрести в фирменных магазинах дистрибьютора "Лудинг" и в бутиках Krasnikov Wine.

Напомним, из-за антироссийских санкций РФ создала так называемый "теневой флот", зарегистрировав танкеры в юрисдикциях, соглашения с которыми разрешены. Таким образом, Москва свободно может продавать нефть для Запада.