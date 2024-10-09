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Компенсація за знищене житло — як подати заяву через Дію

9 жовтня 2024 15:47
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Програма єВідновлення — як отримати виплати за знищене житло через Дію
Наслідки ракетного обстрілу. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

В Україні оновили програму "єВідновлення" для тих, чиї оселі постраждали від бойових дій. Тепер громадяни можуть подати заявку на житловий сертифікат або фінансову допомогу для відбудови на своїй земельній ділянці через портал "Дія" або в Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

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Зазначено, що це нововведення надасть можливість отримати компенсацію тим, хто раніше не міг скористатися послугою через застосунок "Дія". Зокрема, це стосується громадян без РНОКПП (реєстраційного номера облікової картки платника податків), а також законних і уповноважених представників власників зруйнованого житла.

Ось інструкція щодо самостійної подачі заяви на порталі "Дія":

  • Відкрийте послугу "Компенсація за пошкоджене або знищене майно" за посиланням і натисніть кнопку "Подати заяву". Для цього спершу потрібно зареєструватися або увійти в свій кабінет на порталі "Дія".
  • Оберіть об'єкт, за який ви хочете отримати компенсацію.
  • Визначте тип компенсації: "Житловий сертифікат" або "Грошова виплата". Варіант грошової виплати доступний лише для власників зруйнованих приватних будинків, які планують відновлення на власній земельній ділянці.
  • Заповніть анкету, відповідаючи на запропоновані запитання.
  • Перевірте введену інформацію та підпишіть заяву. Якщо ваше майно було знищене, співвласники не зобов'язані приєднуватися до заяви. Кожен з них може подати окрему заяву для отримання компенсації.

Також зазначено, що законні та уповноважені представники власників зруйнованого житла мають можливість подавати свої заяви виключно через ЦНАП.

Що ще треба знати

Нагадаємо, народний депутат Павло Фролов повідомив, що чотири мільйони українців повністю або частково втратили житло через дії російських загарбників. При цьому в Україні вже кілька років успішно функціонує програма "єВідновлення", яка забезпечує українців коштами на ремонт житла.

Також ми писали, що міністр соціальної політики України Оксана Жолнович заявила, що незабаром з'явиться послуга базової соціальної допомоги. Вона буде доступна у застосунку "Дія".

Дія виплати гроші Мінцифри ЦНАП єВідновлення

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