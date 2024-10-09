Программа єВідновлення — как получить выплаты за уничтоженное жилье через Дію

Последствия ракетных обстрелов. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине обновили программу "єВідновлення для тех, чьи дома пострадали от боевых действий. Теперь граждане могут подать заявку на жилищный сертификат или финансовую помощь для восстановления на своем земельном участке через портал "Дія" или в Центре предоставления административных услуг (ЦНАП).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

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Как подать заявление на выплаты за уничтоженное жилье через Дію

Отмечено, что это нововведение позволит получить компенсацию тем, кто раньше не мог воспользоваться услугой через приложение "Дія". В частности, это касается граждан без РНОКПП (регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика), а также законных и уполномоченных представителей собственников разрушенного жилья.

Вот инструкция по самостоятельной подаче заявления на портале "Дія":

Откройте услугу "Компенсация за поврежденное или уничтоженное имущество" по ссылке и нажмите кнопку "Подать заявление". Для этого сначала нужно зарегистрироваться или войти в свой кабинет на портале "Дія".

Выберите объект, за который вы хотите получить компенсацию.

Определите тип компенсации: "Жилищный сертификат" или "Денежная выплата". Вариант денежной выплаты доступен только для владельцев разрушенных частных домов, планирующих восстановление на собственном земельном участке.

Заполните анкету, отвечая на предлагаемые вопросы.

Проверьте введенную информацию и подпишите заявление. Если ваше имущество уничтожено, совладельцы не обязаны присоединяться к заявлению. Каждый из них может подать отдельное заявление для получения компенсации.

Также отмечено, что законные и уполномоченные представители собственников разрушенного жилья могут подавать свои заявления исключительно через ЦНАП.

Что еще нужно знать

Напомним, народный депутат Павел Фролов сообщил, что четыре миллиона украинцев полностью или частично потеряли жилье из-за действий российских захватчиков. При этом в Украине уже несколько лет успешно функционирует программа "єВідновлення", которая обеспечивает украинцев средствами на ремонт жилья.

Также мы писали, что министр социальной политики Украины Оксана Жолнович заявила, что в скором времени появится услуга базовой социальной помощи. Она будет доступна в приложении "Дія".