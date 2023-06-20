Компенсація за зруйноване житло на Херсонщині: покрокова інструкція і суми

Жінка біля зруйнованого житла. Фото: Reuters

Громадяни, чиї будинки постраждали внаслідок підірваної росіянами Каховської ГЕС, можуть розраховувати на допомогу від держави. Компенсація за зруйноване житло буде прирівнюватися до випадків, коли люди втратили будинки через ракетні обстріли. Процедура відбуватиметься через програму "єВідновлення", але матиме одну відмінність.

Що повинні зробити люди, аби отримати компенсацію, і якими темпами цей процес уже відбувається на Херсонщині — в матеріалі Новини.LIVE.

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Кабінет міністрів України вже розробив механізм компенсації за пошкоджене та зруйноване житло внаслідок теракту Росії на Каховській ГЕС. Відповідний проект презентував Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, все відбуватиметься згідно з програмою "єВідновлення", якою протягом воєнного часу користуються українці. Однак є одна відмінність. У випадку втрати житла через Каховську трагедію заявки подаватимуться не через "Дію".

"Враховуючи ситуацію в регіоні, подання заявки відбуватиметься через органи місцевого самоврядування. Людина обиратиме один із двох варіантів. Або придбати собі інше житло, або взяти гроші на самостійний ремонт чи відбудову власного будинку", — заявив Шмигаль.

Денис Шмигаль на засіданні щодо відшкодування житла. Фото: kmu.gov.ua

За даними уряду, до зони лиха направлять 15 спеціалістів, які проведуть технічне обстеження зруйнованого або пошкодженого житла. Комісії працюватимуть у різних населених пунктах, відповідно до заявок людей. Шмигаль закликав людей не зволікати із формуванням відповідних комісій.

Процес пішов: заявки від мешканців Новокаховської громади

Щоб отримати відшкодування, мешканцям постраждалих регіонів треба звернутися до органів місцевого самоврядування. Усю першочергову інформацію вже можна знайти на офіційному сайті кожної постраждалої громади — це перший крок, який повинна зробити людина.

Як це відбувається в новокаховській громаді, що суттєво постраждала через підрив Каховської ГЕС, Новини.LIVE ексклюзивно дізналося у мера Нової Каховки Володимира Коваленка.

"Ми виклали інформацію на сайті. У нас є відділ реєстрації, і туди вже надходять заявки. Є відповідальна людина, яка веде реєстр. Вже людям за зверненням розповідає, які документи потрібні і що робити", — сказав мер міста.

Він додав, що поки і сам не розуміє, хто видаватиме людям гроші — уряд чи міська військова адміністрація, адже поки до цього етапу не дійшли. Наразі створена комісія, яка буде оцінювати технічний стан житла. Вона вже почала роботу.

Затоплена Нова Каховка після підриву ГЕС. Фото: Соцмережі

Додамо, що йдеться виключно про деокуповані території. Тобто Новокаховська міська військова адміністрація займається питанням відшкодування за житло в деокупованих населених пунктах — смт Козацьке та с. Веселе. Про Нову Каховку не йдеться.

"Про роботу комісій на окупованих територіях не йдеться", — підсумував мер.

Нагадаємо, російські окупанти не дозволили ООН приїхати до районів лівого берега Херсонської області, які постраждали через підрив Каховської ГЕС. В результаті підриву було затоплено десятки населених пунктів на Херсонщині та Миколаївщині.

У Херсонській області продовжується ліквідація наслідків підриву Каховської ГЕС. До регіону прибули фахівці з 13 областей України.

Додамо, що російський терористичний акт на Каховській ГЕС обернувся катастрофічними наслідками для національних парків України — "Великий Луг" та "Каменська Січ". Ці зелені кутки природи поступово перетворюються на пустельні території.