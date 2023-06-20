Компенсация за разрушенное жилье на Херсонщине: пошаговая инструкция и суммы

Женщина возле разрушенного жилья. Фото: Reuters

Граждане, чьи дома пострадали в результате подорванной россиянами Каховской ГЭС, могут рассчитывать на помощь от государства. Компенсация за разрушенное жилье будет приравниваться к случаям, когда люди потеряли дома из-за ракетных обстрелов. Процедура будет осуществляться через программу "єВідновлення", но будет одно отличие.

Что должны сделать люди, чтобы получить компенсацию и какими темпами этот процесс уже происходит в Херсонской области — в материале Новини.LIVE.

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Кабинет министров Украины уже разработал механизм компенсации за поврежденное и разрушенное жилье в результате теракта России на Каховской ГЭС. Соответствующий проект представил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, все будет происходить согласно программе "єВідновлення", которой в военное время пользуются украинцы. Однако есть одно отличие. В случае потери жилья из-за Каховской трагедии заявки будут подаваться не через "Дію".

"Учитывая ситуацию в регионе, подача заявки будет происходить через органы местного самоуправления. Человек будет выбирать один из двух вариантов. Или приобрести себе другое жилье, или взять деньги на самостоятельный ремонт или восстановление собственного дома", — заявил Шмыгаль.

Денис Шмыгаль на заседании по возмещению жилья. Фото: kmu.gov.ua

По данным правительства, в зону бедствия отправят 15 специалистов, которые проведут техническое обследование разрушенного или поврежденного жилья. Комиссии будут работать по разным населенным пунктам, согласно заявкам людей. Шмыгаль призвал людей не медлить с формированием соответствующих комиссий.

Процесс пошел: заявки от жителей Новокаховской общины

Чтобы получить возмещение, жителям пострадавших регионов следует обратиться в органы местного самоуправления. Всю первоочередную информацию уже можно найти на официальном сайте каждого пострадавшего общества — это первый шаг, который должен сделать человек.

Как это происходит в новокаховской общине, существенно пострадавшей из-за подрыва Каховской ГЭС, Новини.LIVE эксклюзивно узнало у мэра Новой Каховки Владимира Коваленко.

"Мы выложили информацию на сайте. У нас есть отдел регистрации, и туда уже поступают заявки. Есть ответственный человек, который ведет реестр. Уже людям по обращению рассказывает, какие документы нужны и что делать", — сказал мэр города.

Он добавил, что пока и сам не понимает, кто будет выдавать людям деньги — правительство или городская военная администрация, ведь пока до этого этапа не дошли. Создана комиссия, которая будет оценивать техническое состояние жилья. Она уже приступила к работе.

Затопленная Новая Каховка после взрыва ГЭС. Фото: Соцсети

Добавим, что речь идет исключительно о деоккупированных территориях. То есть Новокаховская городская военная администрация занимается вопросом возмещения за жилье в деоккупированных населенных пунктах — пгт Козацкое и с. Веселое. О Новой Каховке речь не идет.

"О работе комиссий на оккупированных территориях речь не идет", — подытожил мэр.

Напомним, российские оккупанты не позволили ООН приехать в районы левого берега Херсонской области, пострадавшие из-за подрыва Каховской ГЭС. В результате подрыва были затоплены десятки населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях.

В Херсонской области продолжается ликвидация последствий взрыва Каховской ГЭС. В регион прибыли специалисты из 13 областей Украины.

Добавим, что российский террористический акт на Каховской ГЭС обернулся катастрофическими последствиями для национальных парков Украины — "Великий Луг" и "Каменская Сечь". Эти зеленые уголки природы постепенно превращаются в пустынные территории.