Компенсація за зруйноване житло — парламент ухвалив законопроєкт

Йдеться про законопроєкт №7198, який ухвалили у цілому

Верховна Рада України (ВРУ) підтримала право українців на державні компенсації за пошкоджене та зруйноване війною майно. Йдеться про законопроєкт №7198, який ухвалили у цілому.

Про це повідомив заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

Деталі законопроєкту

За словами представника комітету, за закон проголосували 275 народних депутатів. Документ передбачає створення державного реєстру пошкодженого та зруйнованого війною майна, порядок компенсації.

Нардеп назвав закон "дуже спірним" та опублікував основні новації. Зокрема, гроші отримають тільки ті, у кого зруйноване житло, за пошкоджене — обіцяють ремонт чи будматеріали. Закон передбачає:

компенсації надаватимуться виключно за майно (пошкоджене/зруйноване) з 24.03.2022 року;

діятиме упродовж трьох років після припинення чи скасування воєнного стану на території, де такий об’єкт розташований;

закон не поширюватиметься на об’єкти, що на дату введення воєнного стану були на тимчасово окупованій території;

компенсацію надаватимуть виключно за пошкоджену чи знищену житлову нерухомість: квартири, інші житлові приміщення (кімнати у гуртожитках), будинки садибного типу, садові та дачні будинки, об’єкти будівництва;

право отримають фізособи — громадяни України, які є власниками;

не зможуть отримати компенсації підсанкційні особи, із судимістю за вчинення злочинів проти основ нацбезпеки та їхні спадкоємці;

за пошкоджене майно грошової компенсації не буде. У таких випадках запропонують будівельні роботи чи надання будматеріалів;

власники зруйнованих квартир та інших житлових приміщень отримають житлові сертифікати — документи, що підтверджують гарантії держави профінансувати купівлю квартири чи іншого житлового приміщення (у тому числі такого, що буде споруджене в майбутньому).

Які очікуються компенсації

За словами нардепа, власники приватних будинків матимуть вибір — отримати житловий сертифікат на купівлю квартири/будинку або грошову компенсацію.

Граничний розмір компенсації — і грошової, і у вигляді житлового сертифіката — відсутній, як і обмеження щодо місцезнаходження, типу та площі нового житла, будівництво якого буде профінансоване через сертифікат. Використати сертифікат можна протягом п’яти років з дня його видачі, а відчужувати протягом п'яти років, окрім успадкування, заборонено.

Якщо ціна житла виявиться нижчою за суму, зазначену в сертифікаті, недоотриману частину компенсації мають сплатити отримувачу лише за рахунок грошових коштів, отриманих від росії для відшкодування збитків.

Як подавати заяви на компенсацію

Термін подання заяви про надання компенсації за знищене житлове майно збільшили — під час дії воєнного стану та протягом одного року з дня його припинення.

До заяви необхідно буде додати копію документа, що підтверджує право власності або придбання нерухомості та, за наявності, матеріали фото- і відеофіксації до або після знищення.

Розглядатиме заяву, ухвалюватиме рішення про надання або відмову в наданні компенсації за знищене майно Комісія з розгляду питань щодо надання компенсації. Їх створюватимуть виконавчі органи місцевих рад, військові чи військово-цивільні адміністрації населених пунктів.

Джерела фінансування компенсації:

гроші з державного/місцевих бюджетів;

міжнародні кошти;

репарації чи інші стягнення з росії;

інші джерела, не заборонені українським законодавством, в тому числі місцеві фонди, створені з метою надання компенсації.

Нагадаємо, в уряді розповідали, що хочуть отримати від росії компенсацію за всі збитки та руйнування, які країна-агресор завдала Україні. Сума репарацій — щонайменше 300 млрд доларів.

Сукупна сума прямих задокументованих збитків, завданих українській інфраструктурі через повномасштабне вторгнення росії, сягнула 137,8 млрд доларів. Такі оцінки за підсумком минулого воєнного року.