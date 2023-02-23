Компенсация за разрушенное жилье - парламент принял законопроект

Речь идет о законопроекте №7198, который был принят в целом

Верховная Рада Украины (ВРУ) поддержала право украинцев на государственные компенсации за поврежденное и разрушенное войной имущество. Речь идет о принятом в целом законопроекте №7198.

Об этом сообщил заместитель главы Налогового комитета Ярослав Железняк.

Детали законопроекта

По словам представителя комитета, закон проголосовали 275 народных депутатов. Документ предусматривает создание государственного реестра поврежденного и разрушенного войной имущества, порядок компенсации.

Нардеп назвал закон "слишком спорным" и опубликовал основные новации. В частности, деньги получат только те, у кого разрушено жилье, за поврежденное обещают ремонт или стройматериалы. Закон предусматривает:

компенсации будут предоставляться исключительно за имущество (поврежденное/разрушенное) с 24.03.2022;

будет действовать в течение трех лет после прекращения или отмены военного положения на территории, где такой объект расположен;

закон не будет распространяться на объекты, которые на дату введения военного положения были на временно оккупированной территории;

компенсацию будут предоставлять исключительно за поврежденную или уничтоженную жилую недвижимость: квартиры, другие жилые помещения (комнаты в общежитиях), дома усадебного типа, садовые и дачные дома, объекты строительства;

право получат физлица — граждане Украины, которые являются собственниками;

не смогут получить компенсации подсанкционные лица с судимостью за совершение преступлений против основ нацбезопасности и их наследники;

за поврежденное имущество денежной компенсации не будет. В таких случаях предложат строительные работы или предоставление стройматериалов;

владельцы разрушенных квартир и других жилых помещений получат жилищные сертификаты — документы, подтверждающие гарантии государства профинансировать покупку квартиры или другого жилого помещения (в том числе сооруженного в будущем).

Какие ожидаются компенсации

По словам нардепа, у владельцев частных домов будет выбор — получить жилищный сертификат на покупку квартиры/дома или денежную компенсацию.

Предельный размер компенсации — и денежной, и в виде жилищного сертификата — отсутствует, как и ограничения по местонахождению, типу и площади нового жилья, строительство которого будет профинансировано через сертификат. Использовать сертификат можно в течение пяти лет со дня выдачи, а отчуждать в течение пяти лет, кроме наследования, запрещено.

Если цена жилья окажется ниже суммы, указанной в сертификате, недополученную часть компенсации должны уплатить получателю только за счет денежных средств, полученных от россии для возмещения ущерба.

Как подавать заявления на компенсацию

Срок подачи заявления о компенсации за уничтоженное жилищное имущество увеличили — во время действия военного положения и в течение одного года со дня его прекращения.

К заявлению необходимо будет добавить копию документа, подтверждающего право собственности или приобретения недвижимости и при наличии материалы фото- и видеофиксации до или после уничтожения.

Рассматривать заявления, принимать решения о предоставлении или отказе в предоставлении компенсации за уничтоженное имущество будет Комиссия по рассмотрению вопросов предоставления компенсации. Их будут создавать исполнительные органы местных советов, военные или военно-гражданские администрации населенных пунктов.

Источники финансирования компенсации:

деньги из государственного/местных бюджетов;

международные средства;

репарации или другие взыскания с россии;

другие источники, не запрещенные украинским законодательством, в том числе местные фонды, созданные с целью компенсации.

Напомним, в правительстве рассказывали, что хотят получить от россии компенсацию за все убытки и разрушения, которые страна-агрессор нанесла Украине. Сумма репараций — не менее 300 млрд долларов.

Совокупная сумма прямого задокументированного ущерба, нанесенного украинской инфраструктуре из-за полномасштабного вторжения россии, достигла 137,8 млрд долларов. Таковы оценки по итогам прошедшего военного года.