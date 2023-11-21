єВідновлення багатоповерхівок - Шуляк розповіла про гроші для ОСББ

Компенсація за зруйновані багатоповерхівки — які ОСББ отримають гроші
В Україні розглядають можливість компенсації через програму ''єВідновлення'' для юридичних осіб, які відбудували свої об’єкти самостійно. Як приклад ставлять багатоповерхівку в Ірпені, яку мешканці в об'єднанні ОСББ відремонтували самі.
Під час свого робочого візиту в Ірпінь про всі деталі нового компенсування коштів розповіла голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.
Програма ''єВідновлення'' для юросіб
Після звільнення територій величезна кількість багатоповерхівок взагалі не придатна до життя, а деякі — все ж підлягають відновленню. Люди робили ремонти за свій рахунок. І на Київщині є приклад ефективної роботи громади.
"У цьому контексті кейс ОСББ "Дуб-Ок" — баготоповерхівки, розташованої у місті Ірпінь, дуже показовий. Її мешканці самостійно відновлюють інженерні комунікації, місця загального користування і навіть фасад будинку. Це мільйони гривень їх власних коштів і держава не повинна бути осторонь. Такі громадяни теж заслуговують на компенсацію", — зазначила Шуляк.
Багатоповерхівка, про яку йдеться, — одна з сотень тисяч жертв російської збройної агресії в Україні. У неї в березні 2022 року влучив снаряд, було майже повністю знищено останній поверх і пошкоджено газопровід. Пожежа тривала чотири доби.
"Після цього будинок став абсолютно непридатним для проживання. Йдеться навіть не про окремі квартири. Йдеться про зруйновані інженерні комунікації, каналізацію, дах, вікна, перекриття, стелю, підлогу і навіть фасад. На ньому внаслідок влучання снаряду утворилася величезна тріщина, яка почала з часом збільшуватись. Через неї ми могли просто втратити наш будинок, тому, щоб не гаяти час, були змушені рятувати його самостійно", — сказав голова правління ОСББ "Дуб-Ок" Володимир Гусак.
Він додав, що в перший етап ремонтно-відновлювальних робіт, який розпочали у жовтні 2022 року, мешканці 5-поверхового будинку на 48 квартир, вклали 4 млн гривень власних коштів.
Але згідно з кошторисом робіт, для повного відновлення будинку потрібно щонайменше 24 млн гривень. Тож ОСББ почало звертатися по допомогу до грантових фондів.
У лютому 2023 року вони подали заявку по програмі "ВідновиДІМ" до Державного Фонду Енергоефективності і вже в червні змогли отримати 7,1 млн гривень.
Крім цього, ОСББ вдалося залучити фінансування з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії — 12 млн гривень.
Станом на середину листопада 2023 у будинку вже відбудовано зруйнований 5 поверх і дах, а також більше ніж на половину вдалося відновити фасад та замінити всі вікна.
"Якщо фінансування буде надходити так, як заплановано, ми зможемо відновити будинок до літа 2024 року. Про повне відновлення з ремонтами в квартирах, звісно, не йдеться, але влітку мешканці могли б повернутися в будинок і приступили сами до цього. Ми дуже розраховуємо на це, тож звертаємось по допомогу до всіх", — наголосив Гусак.
Також він зауважив, що у процесі відновлення будинку проблеми виникали ледь не на кожному етапі. Серед основних:
- не всі мешканці мали можливість виділити на це необхідні кошти — йшлося щонайменше про 100 тис гривень з кожної квартири,
- довелося змінювати підрядника, оскільки той, якого обрали на початку, не виконував роботи згідно з договором.
У зв‘язку з цим Володимир Гусак озвучив побажання про створення в Україні державного реєстру підрядних організацій, що забезпечило б державний контроль відповідної діяльності і певні гарантії якості виконуваних робіт.
Олена Шуляк погодилась, що питання створення відповідного реєстру обговорюється в Україні вже не перший рік, оскільки в цьому є нагальна потреба.
"Першим дієвим напрацюванням у цьому напрямку може бути база підрядників, які співпрацюють сьогодні з етапом "єВідновлення", який стосується ремонтів пошкодженого житла. Станом на 17 листопада, це близько 4400 компаній або ФОП, які надають послуги з будівництва, або ремонту та продають будівельні матеріали", — додала Шуляк.
Також депутатка підкреслила, що у майбутньому цілком можливе розширення програми компенсацій "єВідновлення" так, щоб нею могли користуватися і юрособи.
Нагадаємо, українці, житло яких серйозно постраждало через російську агресію, невдовзі отримають чималу матеріальну компенсацію в рамках урядової програми.
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