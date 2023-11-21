єВідновлення багатоповерхівок - Шуляк розповіла про гроші для ОСББ

Народна депутатка Олена Шуляк. Фото: Facebook

В Україні розглядають можливість компенсації через програму ''єВідновлення'' для юридичних осіб, які відбудували свої об’єкти самостійно. Як приклад ставлять багатоповерхівку в Ірпені, яку мешканці в об'єднанні ОСББ відремонтували самі.

Під час свого робочого візиту в Ірпінь про всі деталі нового компенсування коштів розповіла голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

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Після звільнення територій величезна кількість багатоповерхівок взагалі не придатна до життя, а деякі — все ж підлягають відновленню. Люди робили ремонти за свій рахунок. І на Київщині є приклад ефективної роботи громади.

"У цьому контексті кейс ОСББ "Дуб-Ок" — баготоповерхівки, розташованої у місті Ірпінь, дуже показовий. Її мешканці самостійно відновлюють інженерні комунікації, місця загального користування і навіть фасад будинку. Це мільйони гривень їх власних коштів і держава не повинна бути осторонь. Такі громадяни теж заслуговують на компенсацію", — зазначила Шуляк.

Багатоповерхівка, про яку йдеться, — одна з сотень тисяч жертв російської збройної агресії в Україні. У неї в березні 2022 року влучив снаряд, було майже повністю знищено останній поверх і пошкоджено газопровід. Пожежа тривала чотири доби.

Пошкоджений будинок в Ірпені. Фото: Facebook

"Після цього будинок став абсолютно непридатним для проживання. Йдеться навіть не про окремі квартири. Йдеться про зруйновані інженерні комунікації, каналізацію, дах, вікна, перекриття, стелю, підлогу і навіть фасад. На ньому внаслідок влучання снаряду утворилася величезна тріщина, яка почала з часом збільшуватись. Через неї ми могли просто втратити наш будинок, тому, щоб не гаяти час, були змушені рятувати його самостійно", — сказав голова правління ОСББ "Дуб-Ок" Володимир Гусак.

Він додав, що в перший етап ремонтно-відновлювальних робіт, який розпочали у жовтні 2022 року, мешканці 5-поверхового будинку на 48 квартир, вклали 4 млн гривень власних коштів.

Але згідно з кошторисом робіт, для повного відновлення будинку потрібно щонайменше 24 млн гривень. Тож ОСББ почало звертатися по допомогу до грантових фондів.

У лютому 2023 року вони подали заявку по програмі "ВідновиДІМ" до Державного Фонду Енергоефективності і вже в червні змогли отримати 7,1 млн гривень.

Крім цього, ОСББ вдалося залучити фінансування з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії — 12 млн гривень.

Станом на середину листопада 2023 у будинку вже відбудовано зруйнований 5 поверх і дах, а також більше ніж на половину вдалося відновити фасад та замінити всі вікна.

Ремонт будинку в Ірпені за гроші ОСББ. Фото: Facebook

"Якщо фінансування буде надходити так, як заплановано, ми зможемо відновити будинок до літа 2024 року. Про повне відновлення з ремонтами в квартирах, звісно, не йдеться, але влітку мешканці могли б повернутися в будинок і приступили сами до цього. Ми дуже розраховуємо на це, тож звертаємось по допомогу до всіх", — наголосив Гусак.

Також він зауважив, що у процесі відновлення будинку проблеми виникали ледь не на кожному етапі. Серед основних:

не всі мешканці мали можливість виділити на це необхідні кошти — йшлося щонайменше про 100 тис гривень з кожної квартири,

довелося змінювати підрядника, оскільки той, якого обрали на початку, не виконував роботи згідно з договором.

У зв‘язку з цим Володимир Гусак озвучив побажання про створення в Україні державного реєстру підрядних організацій, що забезпечило б державний контроль відповідної діяльності і певні гарантії якості виконуваних робіт.

Олена Шуляк погодилась, що питання створення відповідного реєстру обговорюється в Україні вже не перший рік, оскільки в цьому є нагальна потреба.

"Першим дієвим напрацюванням у цьому напрямку може бути база підрядників, які співпрацюють сьогодні з етапом "єВідновлення", який стосується ремонтів пошкодженого житла. Станом на 17 листопада, це близько 4400 компаній або ФОП, які надають послуги з будівництва, або ремонту та продають будівельні матеріали", — додала Шуляк.

Також депутатка підкреслила, що у майбутньому цілком можливе розширення програми компенсацій "єВідновлення" так, щоб нею могли користуватися і юрособи.

Нагадаємо, українці, житло яких серйозно постраждало через російську агресію, невдовзі отримають чималу матеріальну компенсацію в рамках урядової програми.