естьВосстановление многоэтажек - Шуляк рассказала о деньгах для ОСМД

Народный депутат Елена Шуляк. Фото: Facebook

В Украине рассматривают возможность компенсации через программу ''єВідновлення'' для юридических лиц, которые отстроили свои объекты самостоятельно. В качестве примера ставят многоэтажку в Ирпене, которую жители в объединении ОСМД отремонтировали сами.

Во время рабочего визита в Ирпень все детали нового компенсирования средств рассказала председатель Комитета Верховной Рады Украины по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Читайте также:

Программа ''єВідновлення'' для юрлиц

После освобождения территорий множество многоэтажек вообще не пригодны к жизни, а некоторые все же подлежат восстановлению. Люди делали ремонты за свой счет и в Киевской области есть пример эффективной работы общины.

"В этом контексте кейс ОСМД "Дуб-Ок" — многоэтажки, расположенной в городе Ирпень, очень показателен. Ее жители самостоятельно восстанавливают инженерные коммуникации, места общего пользования и даже фасад дома. Это миллионы гривен их собственных средств и государство не должно быть в стороне. Такие граждане тоже заслуживают компенсации", — отметила Шуляк.

Многоэтажка, о которой идет речь, — одна из сотен тысяч жертв российской вооруженной агрессии в Украине. В нее в марте 2022 года попал снаряд, почти полностью уничтожен последний этаж и поврежден газопровод. Пожар длился четыре дня.

Поврежден дом в Ирпене. Фото: Facebook

"После этого дом стал абсолютно непригодным для проживания. Речь идет даже не об отдельных квартирах. Речь идет о разрушенных инженерных коммуникациях, канализации, крыше, окнах, перекрытиях, потолке, полу и даже фасаде. На нем вследствие попадания снаряда образовалась огромная трещина, которая начала с временами увеличиваться. Из-за нее мы могли просто потерять наш дом, поэтому, чтобы не терять время, были вынуждены спасать его самостоятельно", — сказал председатель правления ОСМД "Дуб-Ок" Владимир Гусак.

Он добавил, что в первый этап ремонтно-восстановительных работ, начавшихся в октябре 2022 года, жильцы 5-этажного дома на 48 квартир, вложили 4 млн гривен собственных средств.

Но согласно смете работ, для полного восстановления дома нужно не менее 24 млн гривен. Поэтому ОСМД начало обращаться за помощью в грантовые фонды.

В феврале 2023 года они подали заявку по программе "ВідновиДІМ" в Государственный Фонд Энергоэффективности и уже в июне смогли получить 7,1 млн гривен.

Кроме этого, ОСМД удалось привлечь финансирование из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии — 12 млн гривен.

По состоянию на середину ноября 2023 года в доме уже отстроен разрушенный 5 этаж и крыша, а также более чем на половину удалось восстановить фасад и заменить все окна.

Ремонт дома в Ирпене за деньги ОСМД. Фото: Facebook

"Если финансирование будет поступать так, как запланировано, мы сможем восстановить дом к лету 2024 года. О полном восстановлении с ремонтами в квартирах, конечно, речь не идет, но летом жильцы могли бы вернуться в дом и приступили сами к этому. Мы очень рассчитываем на это, поэтому обращаемся за помощью ко всем", — подчеркнул Гусак.

Также он отметил, что в процессе восстановления дома возникали проблемы чуть ли не на каждом этапе. Среди основных:

не все жители имели возможность выделить на это необходимые средства — речь шла как минимум о 100 тыс. гривен из каждой квартиры,

пришлось менять подрядчика, поскольку избранный в начале не выполнял работы согласно договору.

В этой связи Владимир Гусак озвучил пожелание о создании в Украине государственного реестра подрядных организаций, что обеспечило бы государственный контроль соответствующей деятельности и определенные гарантии качества выполняемых работ.

Елена Шуляк согласилась, что вопрос создания соответствующего реестра обсуждается в Украине уже не первый год, поскольку в этом есть настоятельная потребность.

"Первой действенной наработкой в этом направлении может быть база подрядчиков, которые сотрудничают сегодня с этапом "єВідновлення", который касается ремонтов поврежденного жилья. По состоянию на 17 ноября, это около 4400 компаний или ФЛП, которые предоставляют услуги по строительству или ремонту и продают строительные материалы", — добавила Шуляк.

Также депутат подчеркнула, что в будущем вполне возможно расширение программы компенсаций "єВідновлення" так, чтобы ею могли пользоваться и юрлица.

Напомним, украинцы, жилье которых серьезно пострадало из-за российской агрессии, вскоре получат немалую материальную компенсацию в рамках правительственной программы.