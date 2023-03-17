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Комунальні платіжки: кому можна не платити за одну з послуг під час війни

17 березня 2023 09:42
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Комунальні платіжки — кому можна не платити за доставку газу
Існують випадки, коли за доставку можна не платити
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українці щомісяця платять за спожитий природний газ, а також за доставку ресурсу. При цьому існують випадки, коли за доставку можна не платити.

Про це повідомляє профільне видання "ГазПравда".

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Хто може не платити за послугу

Споживачі мають регулярно сплачувати за доставку газу. Підставою не платити задану послугу може бути офіційне від’єднання від газопостачання.

Проте під час дії воєнного стану діють кілька винятків. Від оплати за розподіл газу звільняють деяких споживачів. Йдеться про громадян, у яких через російську агресію пошкодилась розподільна інфраструктура і це унеможливило виконання зобов’язання облгазів щодо забезпечення цілодобового доступу до газорозподільної системи.

Також можуть не платити ті споживачі, у яких через воєнні дії пошкодився об’єкт газоспоживання або внутрішньобудинкова система газопостачання, що унеможливило доступ до послуги розподілу природного газу.

Які зараз тарифи

Тарифи з розподілу газу варіюються по всій країні. Тобто, у столиці це може бути один тариф, а в Закарпатській чи Львівській області — інший.

Із січня 2023 року щомісячну плату за доставку газу розраховують, ґрунтуючись на нових даних споживання, тобто за попередній газовий рік. Газовим роком називається період з 1 жовтня одного року по 30 вересня наступного.

Що ще варто знати

Нагадаємо, націоналізована "Укрнафта" вийде на ринок постачання природного газу для кінцевих споживачів. Вартість "блакитного палива" серед усіх пропозицій суттєво відрізнятиметься.

Раніше у "Нафтогазі України" пояснили, як правильно передавати дані газових лічильників, щоб їх зарахували облгази. Клієнти скаржилися на останніх за завищені ціни удвічі.

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