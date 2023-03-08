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Тариф на електрику зміниться: які ціни можуть побачити українці у квітні

8 березня 2023 23:13
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Тариф на електрику — які ціни можуть побачити українці у квітні
Урядовці вже напрацьовують можливі механізми
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні до кінця опалювального сезону в уряді пообіцяли не підвищувати тарифи на електроенергію. Він добігає кінця, а тому урядовці вже напрацьовують можливі механізми.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Причини підвищення тарифів

На початку війни влада заявляла, що тарифи на житлово-комунальні послуги в країні залишаться без змін, доки триватиме воєнний стан та ще 30 днів після нього. Однак на початку 2023 року урядовці заговорили про необхідність перегляду тарифів, зокрема на електричну енергію, обґрунтовуючи це багатьма причинами.

Так, про можливе підняття тарифів спочатку заявив очільник  НКРЕКП Констянтин Ущаповський, далі про подібні плани уряду розповів радник прем'єра Юрій Бойко.

На початку березня прем’єр Денис Шмигаль офіційно наголосив, що до кінця опалювального сезону тарифи не чіпатимуть. Уряд виконає свою обіцянку перед громадянами.

Однак підвищення тарифів обґрунтував неможливістю покрити відновлення зруйнованої енергоінфраструктури коштом енергокомпанії, адже ті продають електроенергію за регульовано зниженою вартістю.

При цьому пообіцяли, що вразливі верстви населення не постраждають через будь-яку реалізацію проєктів з розвитку відновлення, стабілізації, розвитку енергетики України.

"Тому ми будемо це робити надзвичайно збалансовано і виважено, але шлях до електроринку, до ринку газу, до розвитку цивілізованого енергетичного ринку для України важливий", — сказав Шмигаль.

Як зміняться тарифи навесні

За словами радника прем'єра Юрія Бойка, зараз напрацьовано близько 10 сценаріїв зміни тарифів. Зокрема, щодо так званих "поличок" (зараз 250 кіловат-годин, було 100).

"Я противник такого підходу. Перших 250 кіловат-годин нічим з точки зору вартості не відрізняються від наступних, а визначати статки споживачів за обсягом споживання некоректно. Яким буде рішення, подивимось. Традиційний важкий вибір між економічною очевидністю і політичною доцільністю", — зазначив Бойко.

Раніше він припускав, що перегляд тарифів на електрику у бік збільшення можуть спричинити невдоволення у громадян, які завжди нервово реагують на подібні підвищення. Проте адресні монетарні субсидії для незахищених верств населення зможуть повністю нівелювати соціальну напругу.

На думку експерта з житлово-комунальних послуг Олега Попенка, якщо тарифи будуть вирівнюватись в розрізі споживання — той, хто більше споживає — буде більше сплачувати, то це цілком прийнятні зміни.

Яка зараз ситуація на ринку електроенергії

В Україні діють два тарифи, що залежать від кількості спожитих кіловатів. Тож якщо побутовий споживач (домогосподарство) споживає менше 250 кіловат-годин, то тариф для нього буде менший. Тариф 1,44 гривні для тих, хто за місяць спожив менше 150 кіловат-годин, 1,64 гривні — для тих, хто більше.

"Якщо це для бізнесу, то ми маємо прайс-кепи, які обмежують вартість електроенергії й в цьому випадку питання тоді до керівництва НКРЕКП, як вони встановлювали тарифи на рівні 5 гривень. Зараз у нас 5 гривень без ПДВ — це тарифи по виробництву електроенергії без послуг обленерго. Якщо додати обленерго, то вийде нехай там 5,5 гривні без ПДВ — 6,5–7 гривень — це обмеження", — додав Попенко.

Нагадаємо, у НЕК "Укренерго" повідомляють, що у першому кварталі 2023 року фіксується недоотримання коштів на свою діяльність та виконання зобов’язань. Причиною цього є те, що наприкінці минулого року регулятор затвердив занижений тариф на передачу електроенергії.

У Нацкомісії з держрегулювання питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалили рішення про скасування розгляду підвищення вартості електроенергії на ринках "на добу вперед", балансувальному та внутрішньодобовому. Розгляд питання відклали.

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