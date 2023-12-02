Користувачі Monobank втратили 65 млн грн — в Україні діє нова шахрайська схема

Банківська картка. Фото: oksfox

В Україні шириться нова схема від шахраїв з метою отримання коштів. Через неї лише за листопад близько 3 тис. клієнтів Monobank втратили 65 млн грн.

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

Читайте також:

Нова шахрайська схема в Україні

"По всій країні тисячі людей одержують сотні тисяч подібних повідомлень щодня! Це обман і наприкінці цього листування ви втратите гроші. Відразу чи за тиждень", — написав він.

За словами Гороховського, шахраї дають прості завдання, наприклад, поставити лайк застосунку, писати відгуки, коментарі тощо.

Скриншот повідомлення від шахраїв

Скриншот повідомлення від шахраїв

Спочатку ви отримаєте трохи грошей — таким чином зловмисники намагаються вас обманути, нібито все чесно. Наприкінці "заробітку" вони просять за ваші власні кошти купити щось коштовне, після чого пропадуть.

"Лише за зверненнями на підтримку за підсумками листопада близько 3 тис. клієнтів втратили 65 млн грн. І це тільки у нас, хоча нам вдається виявляти та запобігати понад 70% таких спроб, але це непросто", — розповів бізнесмен.

Він закликав українців бути обережними та не піддаватися впливу шахраїв.

Скриншот допису Гороховського

Нагадаємо, що у колонії на Вінниччині функціонував підпільний кол-центр, який масово видурював гроші з банківських карток українців. Кіберфахівці Служби безпеки України та співробітники Кіберполіції нейтралізували цю злочинну групу.

Також ми писали, що у Києві викрили так зване "детективне агентство", яке незаконно стежило за людьми. Одному з обвинувачених вже повідомили про підозру у скоєнні злочині.