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Пользователи Monobank потеряли 65 млн грн — в Украине действует новая мошенническая схема

2 декабря 2023 22:44
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Пользователи Monobank потеряли 65 млн грн — в Украине действует новая мошенническая схема
Банковская карта. Фото: oksfox
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине распространяется новая схема мошенников с целью получения средств. Из-за нее только за ноябрь около 3 тыс. клиентов Monobank потеряли 65 млн. грн.

Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.

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"По всей стране тысячи людей получают сотни тысяч подобных сообщений ежедневно! Это обман и в конце этой переписки вы потеряете деньги. Сразу или через неделю", — написал он.

По словам Гороховского, мошенники дают простые задачи, например, поставить лайк приложения, писать отзывы, комментарии и т.п.

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Скриншот сообщения от мошенников
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Скриншот сообщения от мошенников

Сначала вы получите немного денег — таким образом злоумышленники пытаются вас обмануть, вроде бы все честно. В конце "заработка" они просят за ваши собственные средства купить что-то ценное, после чего пропадут.

"Только по обращениям в поддержку по итогам ноября около 3 тыс. клиентов потеряли 65 млн грн. И это только у нас, хотя нам удается выявлять и предотвращать более 70% таких попыток, но это непросто", — рассказал бизнесмен.

Он призвал украинцев осторожничать и не поддаваться влиянию мошенников.

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Скриншот поста Гороховского

Напомним, что в колонии в Винницкой области функционировал подпольный колл-центр, который массово выманивал деньги с банковских карт украинцев. Киберспециалисты Службы безопасности Украины и сотрудники Киберполиции нейтрализовали эту преступную группу.

Также мы писали, что в Киеве разоблачили так называемое "детективное агентство", которое незаконно следило за людьми. Одному из обвиняемых уже сообщили о подозрении в совершении преступления.

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